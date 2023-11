Zelenski s povabilom Trumpu: Naj pride v Ukrajino, miru ne more prinesti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisk v Ukrajino. Trump je namreč že večkrat izjavil, da bi lahko, če bo prihodnje leto ponovno izvoljen, vojno v Ukrajini končal v zgolj 24 urah. A Zelenski je dejal: "Če pride sem, bom potreboval zgolj 24 minut, da Trumpu razložim, da ne more voditi te vojne. Da miru ne more prinesti zaradi Putina."

Donald Trump je prepričan, da lahko vojno v Ukrajini, če prihodnje leto zmaga na ameriških volitvah, konča v zgolj 24 urah. No, vsaj tako trdi nekdanji ameriški predsednik in eden vodilnih republikanskih kandidatov za stolček v Beli hiši. A ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je do njegovih besed močno skeptičen. "Naj pride sem in si sam ogleda obseg ruske invazije," je v intervjuju za oddajo na televiziji NBC Meet the Press dejal Zelenski. "Če lahko pride, bom potreboval zgolj 24 minut, da Trumpu razložim, da ne more voditi te vojne. Da miru ne more prinesti zaradi Putina," je dodal. Ob tem pa je pohvalil ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je obiskal Ukrajino. "Dojel je nekatere podrobnosti, ki jih lahko razumeš le, ko si tu. Zato sem vabim tudi Donalda Trumpa," je pojasnil.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

Nekdanji ameriški predsednik je sicer za medijsko hišo CNN že maja dejal, da do vojne ne bi prišlo, če bi bil, ko se je začela obsežna invazija Rusije, predsednik on. Prav tako je trdil, da bi lahko konflikt, če bi bil ponovno izvoljen, rešil v enem samem dnevu. "Če bom predsednik, bom to vojno rešil v enem dnevu, 24 urah. Srečal se bom s Putinom. Srečal se bom z Zelenskim. Oba imata slabosti in oba imata prednosti. In v 24 urah bo ta vojna končana," je takrat dejal Trump. 'Pat položaj' ali zgolj utrujeni od dolge vojne? Komentar Zelenskega prihaja sicer v času, ko je vrhovni ukrajinski poveljnik opozoril, da je vojna zašla v "pat položaj". Zelenski se ob tem bori tudi za ohranitev svoje težko pridobljene podpore v svetu, ki ga trenutno skrbijo tudi napadi na Bližnjem vzhodu, ameriški zakonodajalci pa so razdvojeni glede tega, ali naj v vojni še naprej s finančnimi sredstvi pomagajo Ukrajini. Poveljnik ukrajinske vojske, general Valerij Zalužni, je za The Economist zapisal, da brez velikega tehnološkega preskoka, ki bi presegel zastoj, "najverjetneje ne bo globokega in lepega preboja". Od začetka protiofenzive v začetku poletja je Ukrajini uspelo ponovno zavzeti le košček zemlje, poroča CNN. Rusija medtem še vedno zaseda skoraj eno petino Ukrajine, v zadnjih tednih pa je sprožila nove ofenzive na vzhodu, okoli Avdvijivke in Vuhledarja v Donecku ter blizu Kupjanska v Harkovu. Zalužni je dejal, da je konflikt vstopil v fazo "pozicijske vojne statičnega boja izčrpavanja". Opozoril je, da bo to koristilo Rusiji, saj ji bo dalo čas, da obnovi svojo vojaško moč za ponovne napade na Ukrajino.