Zelenski še vedno prepričan v ukrajinsko zmago

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Poveljnik gasilcev vstopi v prostor, kjer gasilci preživljajo dežurstvo.

Nasmehne se vsem, počasi stopi do avtomata za kavo, jo počasi srka... Ko ga gasilci presenečeno in vprašujoče gledajo, kaj naj to pomeni, poveljnik reče: "Fantje, prav počasi se zmigajte, davčna uprava gori!"