Zelenski se zavzema za pospešen vstop Ukrajine v EU

Ukrajinski predsednik je dejal tudi, da so voditelji EU na petkovem vrhu v Kijevu napovedali možnost začetka pristopnih pogajanj za članstvo Ukrajine v Uniji že letos.

"Govorili smo in govorimo kot člani evropske skupnosti," je dejal Volodimir Zelenski v svojem rednem večernem video nagovoru. Dejal je, da je treba ta status le še uzakoniti.

Zelenski je medtem zatrdil, da se Ukrajina že pripravlja na večje vključevanje v evropski notranji trg, kar po njegovih besedah pomeni več prihodkov za ukrajinska podjetja, več proizvodnje in delovnih mest v državi ter več sredstev za lokalne proračune.

Predstavniki EU sicer niso dali tako konkretnih izjav, čeprav je Ursula von der Leyen pohvalila odločnost in voljo ukrajinskega voditelja pri uvajanju reform. Poudarila je, da Ukrajino čaka še veliko dela in da zaenkrat še ni bil določen noben časovni razpored.

Ukrajinski predsednik je poleg tega v svojem nagovoru omenil tudi obisk poljskega obrambnega ministra Mariusza Blaszczaka in dodal, da Ukrajina čim prej potrebuje sodobno težko orožje, ki so ji ga obljubile zahodne zaveznice, saj so razmere v vzhodnem Donbasu zelo težke.