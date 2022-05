Zelenski slekel svoj znameniti zeleni pulover, oblekli tudi slavnega psička

Če bi bil tretji četrtek v maju običajen dan tudi letos, bi Ukrajinci množično oblekli svoje tradicionalne vezene srajce, se podali denimo na osrednji trg v Kijevu in v toplem majskem dnevu praznovali dan narodne noše, imenovane višivanka. Letos pa so jo namesto tega oblekli vojaki in slavni psiček, ki odkriva mine. Svoj znameniti olivnozeleni pulover oziroma vojaško majico v enakem odtenku je slekel tudi predsednik Volodimir Zelenski, višivanke so preplavile družbena omrežja, solidarnost z Ukrajino je z njo izkazala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Višivanka je eden izmed najbolj znanih simbolov ukrajinske kulture, ki sega več stoletij nazaj. Originalna srajca je sicer bele barve, čeprav jo je danes mogoče najti v vseh mogočih barvah. Spredaj je vezena, vzorci pa so različni in predstavljajo ljubezen, upanje, plodnost, zaščito pred zlom ali kaj drugega. Razlikujejo se tudi po posameznih ukrajinskih regijah, vsaka ima lahko svojega. Danes je tradicionalno srajco oblekel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, seveda pa je bila njegova olivnozelena ... prav v takem odtenku, v katerem se pojavlja že vse od začetka vojne, ko v svojih videonagovorih Ukrajincem in svetu vedno nosi bodisi vojaški pulover ali tako majico s kratkimi rokavi. Označil jo je za "sveti zaščitni gral" v vojni z Rusijo.

V višivanko so oblekli tudi znamenitega Patrona, psička pasme Jack Russell terier, ki že vse od začetka neumorno išče ruska eksplozivna sredstva, mali štirinožni vojaški inženir pa je za svojo vlogo pri reševanju življenj dobil tudi medaljo časti.

Nadela si jo je tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ob fotografiji zapisala, da s tem opeva živahno in bogato ukrajinsko kulturo.

Višivanko so si v znak solidarnosti z Ukrajino nadeli tudi številni drugi znani in neznani obrazi.