Zelenski spremenil datum božiča

Številni kristjani po svetu božič praznujejo 25. decembra, večina Ukrajincev pa je pravoslavcev in zato so skozi stoletja tako kot Rusi ta krščanski praznik obeleževali 7. januarja. Toda po začetku oboroženih spopadov je ukrajinska pravoslavna cerkev dovolila, da bogoslužja potekajo tudi takrat, ko praznuje tudi zahodni svet. Od leta 2017 sta državna praznika tako 25. december kot 7. januar.

Zdaj pa je predsednik Volodimir Zelenski podpisal zakon, s katerim je praznik uradno (p)ostal le še decembrski datum.

Julijanski in gregorijanski koledar

Namesto 14. oktobra bodo pravoslavni praznik zaščite presvete bogorodice zdaj praznovali 1. oktobra, ko bo hkrati tudi dan ukrajinskih branilcev. Dan državnosti pa bo po novem 15. julij in ne več 28. v mesecu.

Kot so sporočili iz predsedniškega kabineta, želijo s tem zagotoviti, da ti prazniki ne bodo več sovpadali s tistimi v Rusiji, s čimer se "nadaljuje preporod ukrajinskega naroda in odmikanje od ruske dediščine", poroča The New Voice of Ukraine.

Nekatere pravoslavne cerkve po svetu, med njimi denimo ruska in srbska, za verska praznovanja namreč uporabljajo julijanski koledar namesto gregorijanskega.