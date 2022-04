Zelenski svetovnim voditeljem: Bodite pogumni, podprite Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po raketnem napadu na ukrajinsko pristaniško mesto Odesa znova nagovoril množice. Da lahko vojno ustavi le tisti, ki jo je začel, je bil jasen ter dodal, da bi vsak "človek pri zdravi pameti izbral diplomatski način" namesto vojaškega. Da se ne boji za svoje življenje, prav tako ga ni strah morebitnega srečanja z ruskim predsednikom, je dejal. K hrabrosti je pozval tudi druge svetovne voditelje, ki naj svoj pogum izkažejo s podporo Ukrajini. Zelenski se bo sicer v nedeljo srečal z ameriškim sekretarjem Antonyjem Blinknom in ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Jamesom Austinom. Upa, da bo ZDA vplivala na evropske države, da Ukrajini čim prej dobavijo orožje, ki ga potrebujejo.

"Rusija in zaupanje sta dva popolnoma nasprotna si pojma," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je na postaji podzemne železnice ponovno nagovoril ljudstvo in širše množice. S tem je izrazil, da državi okupatorki ne zaupa, a kot pravi se srečanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ne boji. "Naši ljudje so v teh časih pokazali hrabrost, zato se tudi sam nimam pravice bati," je dejal. A kljub temu je pripravljen pogovore z Rusijo prekiniti, če bo Moskva izvedla "psevdoreferendume" ter uničila ljudi v Mariupolu.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

K pogumu je pozval tudi svetovne voditelje. "Bodite pogumni pri svoji podpori Ukrajini," jih je nagovoril ter države pozval tudi, naj se "borijo ob Ukrajini". Poudaril je namreč, da narodi, ki v vojni zavzemajo nevtralno držo, postavljajo najbolj tvegano stavo. "Izgubili boste vse," jih je opozoril. Blinken in Austin odhajata v Kijev, Zelenski prosi za orožje Spregovoril je tudi o prihajajočem srečanju z državnim sekretarjem ZDA Antonyjem Blinknom in ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Jamesom Austinom. Oba ga bosta v nedeljo obiskala v Kijevu. Kot je dejal, je hvaležen za pomoč ZDA in Združenega kraljestva, a dodal je, da morajo ZDA vplivati tudi ​​na druge evropske države, da Ukrajini dobavljajo orožje. Upa, da se bo to zgodilo čim prej. Ameriški obrambni minister in državni sekretar bosta dva meseca po ruski invaziji na Ukrajino v nedeljo prvič odpotovala v Kijev. S tem bodo ZDA napadeni državi izkazale še dodatno podporo. V Kijev se je v zadnjih dveh tednih sicer stekal tok evropskih voditeljev, ki so se v ukrajinski prestolnici srečali z Zelenskim, da bi mu obljubil nove pošiljke orožja, humanitarno podporo oz. druge oblike pomoči.

Austin bo Kijev obiskal tik pred potovanjem v Nemčijo, ki ga bo opravil prihodnji teden. Tam bo namreč potekal načrtovani vrh 40 Natovih in zavezniških držav, da bodo razpravljale o načinih nadaljnjega oboroževanja in podpore Ukrajini. Zelenski sicer v svojih nagovorih večkrat poziva k dobavi orožja, s katerim bi se lahko Ukrajina obranila pred ruskimi napadi. Pravi namreč, da bodo celotno zavzeto ozemlje pridobili nazaj: "Za to ne bomo rabili osem let. Če bomo imeli dovolj orožja, bomo okupirano ozemlje začeli takoj pridobivati nazaj." V zadnjih dveh tednih je Bidenova administracija napovedala nove pošiljke orožja Ukrajini v vrednosti več kot milijardo evrov, s čimer se je ameriška vojaška pomoč Ukrajini od začetka vojne povečala na več kot tri milijarde evrov. Tako State Department kot Pentagon pa potovanja ameriških uradnikov nista želela komentirati. Obisk Gutteresa Rusije se Zelenskemu ne zdi smiseln Ukrajinski predsednik se je obregnil tudi ob napovedani obisk generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa, ki naj bi v torek obiskal Moskvo. Ne zdi se mu namreč logično da bo Guterres Rusijo obiskal pred Ukrajino. Bolj smiselno se mu namreč zdi, da bi si generalni sekretar najprej ogledal grozodejstva v Ukrajini. Ob tem je poudaril tudi, da Rusija ne bi smela biti del Varnostnega sveta ZN.

icon-expand Generalni sekretar ZN Antonio Guterres FOTO: AP