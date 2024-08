Zelenski: Ukrajina bo naslednji mesec ZDA predstavila zmagovalni načrt

Zelenski je še dejal, bo uspeh načrta odvisen od ameriškega predsednika Joeja Bidna in od tega, ali bodo ZDA Ukrajini zagotovile, kar je v tem načrtu, in ali bodo ta načrt po svoji presoji lahko udejanjili ali ne, poroča britanski BBC.

"Čeprav se morda komu zdi preveč ambiciozen, je to za nas pomemben načrt," je dodal in dejal, da ga predstavil tudi kandidatu in kandidatki za predsedniško mesto Donaldu Trumpu in Kamali Harris.