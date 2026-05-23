Zelenski: Ukrajina si zasluži polnopravno članstvo v EU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski vztraja pri polnopravnem članstvu Ukrajine, ki je kandidatka za članstvo od leta 2022, v EU. "Brez Ukrajine ni mogoče govoriti o celovitem evropskem projektu, prav tako mora biti mesto Ukrajine v Evropski uniji celovito - polnopravno in enakopravno," je zapisal na družbenem omrežju. Pomembno je, da se odprejo pogajalska poglavja in da se v pogajanjih doseže napredek, je dodal.

Nemški kancler Friedrich Merz je v odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala del EU, pred dnevi zanjo pred polno vključitvijo predlagal podelitev statusa pridružene članice, ki ji ne bi dajal glasovalnih pravic.

"Očitno je, da pristopnega procesa spričo neštetih ovir in političnih kompleksnosti procesa ratifikacije ne bomo mogli končati v kratkem," je zapisal v pismu predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in ciprskemu predsedniku Nikosu Hristodulidesu kot predsedujočemu Svetu EU. Status pridružene članice bi Ukrajini po njegovem mnenju omogočal sodelovanje na zasedanjih Evropskega sveta in Sveta EU, a brez glasovalnih pravic.

Merz je sicer vztrajal, da še vedno želi, da Ukrajina na koncu postane polnopravna članica EU, in poziva k hitremu odprtju vseh pogajalskih poglavij.