Ukrajina

Zelenski: Ukrajina si zasluži polnopravno članstvo v EU

Kijev, 23. 05. 2026 21.44 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski

Ukrajina si zasluži polnopravno članstvo v EU, pristop države v EU pa mora biti v celoti zaključen, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je odzval na predlog nemškega kanclerja Friedricha Merza, po katerem bi EU Ukrajini pred polno vključitvijo podelila status pridružene članice brez glasovalnih pravic.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski vztraja pri polnopravnem članstvu Ukrajine, ki je kandidatka za članstvo od leta 2022, v EU. "Brez Ukrajine ni mogoče govoriti o celovitem evropskem projektu, prav tako mora biti mesto Ukrajine v Evropski uniji celovito - polnopravno in enakopravno," je zapisal na družbenem omrežju. Pomembno je, da se odprejo pogajalska poglavja in da se v pogajanjih doseže napredek, je dodal.

Nemški kancler Friedrich Merz je v odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala del EU, pred dnevi zanjo pred polno vključitvijo predlagal podelitev statusa pridružene članice, ki ji ne bi dajal glasovalnih pravic.

"Očitno je, da pristopnega procesa spričo neštetih ovir in političnih kompleksnosti procesa ratifikacije ne bomo mogli končati v kratkem," je zapisal v pismu predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in ciprskemu predsedniku Nikosu Hristodulidesu kot predsedujočemu Svetu EU. Status pridružene članice bi Ukrajini po njegovem mnenju omogočal sodelovanje na zasedanjih Evropskega sveta in Sveta EU, a brez glasovalnih pravic.

Merz je sicer vztrajal, da še vedno želi, da Ukrajina na koncu postane polnopravna članica EU, in poziva k hitremu odprtju vseh pogajalskih poglavij.

Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Poletje
