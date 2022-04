Zelenski: Ukrajinske čete so pokazale, da lahko ruske ladje odplujejo le do dna

"Nezlomljivi ljudje najpogumnejše države. Zdržali smo že 50 dni ruske invazije, čeprav so nam okupatorji napovedovali največ pet dni," je Ukrajince nagovoril predsednik Volodimir Zelenski . Posredno se je dotaknil tudi ruske križarke Moskve, ki trenutno kraljuje na dnu Črnega morja: "Ukrajinske čete so pokazale, da ruske ladje lahko odplujejo, a le do dna."

Rusija sicer trdi, da je ladja potonila zaradi poškodbe trupla pri eksploziji, ki jo je povzročil požar. Na krovu ladje je bilo 16 vodljivih raketnih izstrelkov dolgega dosega in ti sedaj ne bodo leteli na ukrajinska mesta. Ukrajina medtem trdi, da je ladja potonila, potem ko so jo zadele ukrajinske rakete. Moskva naj bi bila sicer prav tista ladja, ki je v začetnih dneh ruske invazije zahtevala predajo ukrajinskih vojakov na Kačjem otoku.

Da je to obdobje nekatere svetovne voditelje prikazalo v čisto drugačni luči, je Zelenski še povedal v nagovoru. V začetnih fazah vojne, so ga nekateri celo pozivali, naj odide, saj niso verjeli, da bo Ukrajina preživela, je dejal: "A niso vedeli, kako pogumni so Ukrajinci ter kako močno cenimo svobodo in možnost, da živimo, kot želimo."

Spomnil je tudi na srečanja s številnimi svetovnimi politiki, ki jih je opravil v zadnjih tednih. "Nekateri politiki se obnašajo, kot da nimajo moči. Prav tako pa sem videl nepolitične posameznike, ki so v teh 50 dneh naredili več, kot nekateri svetovni voditelji," je dejal ter ob tem dodal, da sicer ne morejo z gotovostjo trditi, kaj se je zares zgodilo z ladjo.

Ob tem je dodal, da je 50 dni obrambe dosežek več milijonov Ukrajincev. "24. februarja so sprejeli najpomembnejšo odločitev v svojem življenju. Da se borijo. Da so ljudje, da ne obupajo in da ne bodo izdali države," je naštel.

Zgodaj zjutraj so medtem v Kijevu znova odjeknile eksplozije, v ukrajinskih mestih pa so zadonele sirene pred zračnimi napadi. Prebivalci so se po potopitvi ruske ladje pripravljali na nove napade. Eksplozije v ukrajinski prestolnici so bile ene večjih, odkar so se ruske čete umaknile proti jugu in vzhodu, poroča Reuters.