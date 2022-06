Zelenski: Usoda vzhodne Ukrajine povezana z bitko za Severodoneck

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v večernem nagovoru dejal, da je bitka za mesto Severodoneck verjetno ena najtežjih v tej vojni. "V mnogih pogledih se tam odloča o usodi Donbasa," je poudaril in pri tem dodal, da je ukrajinska vojska vseeno zadala velike izgube sovražnim silam.

Ruske oblasti so medtem v sredo sporočile, da je tudi Ukrajina v Donbasu utrpela znatne izgube vojakov, orožja in vojaške opreme. Po besedah guvernerja regije Lugansk Sergeja Hajdaja so bile ukrajinske sile potisnjene nazaj na obrobje mesta, po tem ko je Rusija pričela "izravnavati" območje z obstreljevanjem in zračnimi napadi. V Severodonecku in bližnjem mestu Lisičansk se trenutno nahaja še približno 15.000 civilistov, je še dodal guverner.