Zelenski v Münchnu Putina označil za pošast: 'Pomagajte nam jo premagati'

Kot je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal v nagovoru na Münchenski varnostni konferenci, obžaluje trenutno pomanjkanje v ukrajinski vojski, zlasti orožja dolgega dosega in streliva. Poudaril je, da slednje ruskim silam omogoča napredek v vojni v Ukrajini. Meni namreč, da se s tem ruski predsednik Vladimir Putin lažje prilagaja na trenutno intenzivnost vojne.

"Ne sprašujte Ukrajine, kdaj se bo vojna končala. Vprašajte se raje, zakaj jo Putin še vedno lahko vodi," je bil kritičen in zahodne države pozval, naj jim pomagajo poraziti Putina, ki ga je po poročanju britanskega BBC označil za pošast. "Če ne bomo ukrepali zdaj, bo Putinu uspelo naslednja leta spremeniti v katastrofo," je posvaril.

Po podpisu varnostnih dogovorov z Berlinom in Parizom se je z željo, da bi okrepila svoja prizadevanja v pomoči Ukrajini, obrnil tudi na ZDA, kjer je pod vprašajem potrditev temu namenjenih novih sredstev v predstavniškem domu kongresa.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je v nagovoru na konferenci menil, da je "pomembno in nujno, da ZDA odločijo o paketu za Ukrajino, ker to pomoč potrebuje". "Zdaj je na ZDA, da izpolnijo, kar so obljubile," je dejal.

Zakaj so se umaknili iz Avdijivke?

Zelenski je zagovarjal tudi odločitev vojske, da se umakne iz oblegane Avdijivke na vzhodu države, češ da so s tem rešili življenja vojakov. "Da bi se izognili obkolitvi, smo se odločili, da se umaknemo na druge linije. To ne pomeni umika za več kilometrov ali da je Rusija nekaj zavzela," je zatrdil in dodal, da je zanje najpomembnejša naloga rešiti svoje ljudi.