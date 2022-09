Zelenski v nagovoru GS ZN pozval h kaznovanju Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je edini predstavnik države, ki je smel na zasedanju GS ZN govoriti na daljavo in je za to prejel posebno dovoljenje večine članic ZN. "Nad Ukrajino je bil izvršen zločin in zahtevamo pravično kazen," je dejal Zelenski. Ukrajina sicer že dlje časa zahteva odvzem stalnega sedeža v Varnostnem svetu, ki da si ga je Rusija prisvojila po razpadu Sovjetske zveze.

Na Putinove zadnje poteze so se sicer odzvale tudi članice EU, potem ko je visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell v New Yorku v sredo zvečer sklical izredno zasedanje zunanjih ministrov. V izjavi v imenu EU po zasedanju je Borrell izrazil najostrejšo obsodbo stopnjevanja ruske nezakonite agresije. "Z delno mobilizacijo je Rusija 21. septembra izbrala konfrontacijo, kakor tudi z nezakonitimi referendumi in z grožnjo uporabe orožja za množično uničenje," med drugim pravi izjava in izraža neomajno podporo EU Ukrajini ter zahteva takojšen umik Rusije s celotnega ozemlja države.

Putinovo odločitev je že pred tem kritiziral francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je dejal, da bo ta Moskvo še bolj osamila. O ruski agresiji so na splošni razpravi med drugim govorili tudi nekateri voditelji afriških držav, kjer ima Rusija še največ podpore, med drugim ker je pripravljena zagotavljati orožje tamkajšnjim samodržcem za ohranitev na oblasti ali upornikom za prevzem oblasti.

A po drugi strani ruska vojna zavira izvoz hrane iz Ukrajine. Predsednik Slonokoščene obale Alassane Ouattara je tako vztrajal, da mora biti dostava ukrajinskega žita, ki se po dogovoru iz Istanbula zdaj spet izvaža preko Črnega morja, v Afriko prioriteta. Zadnja dva meseca naj bi šlo tja le 17 odstotkov ukrajinskega žita, od tega deset odstotkov v Egipt, ostalo pa v Sudan, Kenijo, Somalijo in Džibuti.

Predsednik Zambije Hakainde Hichilema je opozoril, da naraščanje cen hrane ogroža ves napredek pri razvoju, ki je bil dosežen v zadnjih letih. Skupaj z drugimi je sicer opozarjal na uničujoče posledice podnebnih sprememb, s katerimi se države v razvoju veliko težje soočajo kot razvite države. Predsednik Kenije William Ruto je medtem opozoril, da se deli njegove države soočajo z najhujšimi sušami v zadnjih 40 letih, zaradi česar pomanjkanje hrane občuti že tri milijone prebivalcev. Nigerijski predsednik Muhammadu Buhari pa je izpostavil, da afriške države v ozračje spustijo le majhen delček toplogrednih plinov, a čutijo največ posledic.