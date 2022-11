Zelenski v osvobojenem Hersonu: 'To je začetek konca vojne'

Izguba tega pomembnega strateškega mesta na jugu države pomeni velik udarec za Rusijo. A Moskva kljub umiku ruskih vojakov in prihodu ukrajinskih vztraja, da Herson ostaja rusko ozemlje, poroča BBC. Kremelj je namreč ob obisku Zelenskega znova poudaril, da je Herson del Rusije. Namestnik zunanjega ministra Aleksander Gruško je medtem dejal, da Rusija ne bo pristala na umik vojakov kot predpogoj za mirovna pogajanja. "Takšni pogoji so nesprejemljivi," je njegove besede v ponedeljek navedla ruska tiskovna agencija Interfax.

Mesto je pod rusko oblastjo pristalo marca, le teden po začetku ruske invazije. Od takrat je postala ta regija ena izmed štirih, ki so bile po septembrskih referendumih priključene ruskemu ozemlju. Pretekli teden so nadzor nad mestom ponovno prevzeli Ukrajinci. Ob vstopu ukrajinskih vojakov v Herson se je med domačini začelo slavje.

Vendar pa stanje na območju kljub temu ne ostaja mirno. Tik pred prihodom Zelenskega v mesto, kot tudi tik po njegovem govoru, so v mestu znova zaslišali zvoki eksplozij in strelov. A tudi to ni ustavilo slovesnosti. Predsedik je namreč poudaril, kako pomembno je bilo, da obišče to na novo osvobojeno mesto. Ob obisku meta, nad katerim zdaj znova plapola ukrajinska zastava, je Zelenski zapel tudi ukrajinsko himno ter se zahvalil Natu in drugim zaveznikom za njihovo podporo. "Topniški raketni sistemi visoke mobilnosti (Himars) iz Združenih držav so naredili veliko razliko," je dejal.

Predsednik je nagovoril tudi množico na glavnem mestnem trgu, med katerimi so nekateri vihteli ukrajinske zastave ali jih nosili na ramenih. "Ne zanimajo nas ozemlja druge države," je odgovoril na vprašanje, ali bi lahko ukrajinske sile napredovale še dlje.

Kako pa o umiku ruskih sil iz Hersona poročajo v ruskih državnih medijih? O umiku ne govorijo odkrito, trdi novinar BBC Francis Scarr. Poročila namreč pravijo le, da so se čete premaknile z zahodne strani na vzhodni breg reke Dneper. Novinar je ta pristop k temi umika opazil v dveh informativnih oddajah na ruski televiziji - na NTV in Kanalu 1.

Stoltenberg: Cilj Putina je, da Ukrajina to zimo ostane v temi in mrazu

Pred Ukrajino so težki meseci, je opozoril generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Ob tem je posvaril, da Nato kljub nedavnemu umiku ruskih sil iz Hersona ne bi smel podcenjevati ruske vojske. Ob obisku na Nizozemskem je še ocenil, da mora Ukrajina sama določiti pogoje mirovnih pogajanj z Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Stoltenberg je pohvalil "neverjeten pogum" ukrajinskih sil po umiku ruske vojske iz strateško pomembnega mesta Herson na jugu Ukrajine ter mednarodno skupnost pozval k nadaljnji podpori Kijevu. "Prihodnji meseci bodo težki," je opozoril na novinarski konferenci v Haagu po srečanju z nizozemskim zunanjim ministrom Wopkejem Hoekstro in obrambno ministrico Kajso Ollongren. Dodal je, da je cilj ruskega predsednika, da Ukrajina to zimo ostane v temi in mrazu.