Zelenski: 'Vroča faza vojne bi se lahko končala v zameno za članstvo v Natu'

V njegovem prvem intervjuju za britanske medije po zmagi Trumpa, so Zelenskega tudi vprašali, kaj si misli o novoizvoljenem predsedniku. "Želim sodelovati z njim neposredno, ker so ljudje okoli njega različni glasovi. In zato ne smemo nikomur dovoliti, da uničin komunikacijo," je dejal. "To ne bo v pomoč in bo uničujoče. Poskusiti moramo najti nov model. Z njim želim deliti ideje in slišati njegove."

Dosedanje pogovore je označil za konstruktivne.

V tokratnem intervjuju je sicer Zelenski prvič namignil na dogovor o prekinitvi ognja, ki bi vključeval ruski nadzor nad ukrajinskim ozemljem.

Ves čas konflikta je vztrajal, da ne bo odstopil ozemlja Rusiji – vključno s Krimom, ki ga je Rusija zasedla februarja 2014 in uradno priključila naslednji mesec.

Najdlje je šel med intervjujem za Le Monde julija letos, ko je ocenil, da bi se ozemlja lahko pridružila Rusiji, če bi glasovala na svobodnem in poštenem referendumu. Vendar je dejal, da bi Kijev moral imeti ozemlje nazaj pod svojim nadzorom, da bi lahko izvedel takšno glasovanje.

Iz Moskve zaenkrat ni signalov, da bi se odpovedali zasedenim območjem. Kljub odločni obrambi Ukrajine so sicer ukrajinske sile v zadnjih mesecih nazadovale, Rusija pa je počasi napredovala na vzhodu države.