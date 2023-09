Zelenski zamenjal obrambnega ministra, položaj naj bi prevzel krimski Tatar

Zelenski je v svojem nagovoru poudaril, da je bil Reznikov obrambni minister več kot 550 dni vojne. "Menim, da ministrstvo potrebuje nove pristope in druge oblike interakcije tako z vojsko kot z družbo kot celoto. Zdaj naj bi ministrstvo vodil Rustem Umerov," je dejal in pojasnil, da ga Rada Ukrajine dobro pozna in da Umerova zato ni treba dodatno predstavljati. "Pričakujem, da bo parlament podprl to kandidaturo," je sklenil Zelenski.