Zelenski zamenjal vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske

60-letnega Oleksandra Sirskega po poročanju BBC-ja mnogi v Ukrajini vidijo kot poveljnika sovjetske šole, ki se obotavlja uvesti radikalne spremembe v vojski. Ali je bil prav to razlog za njegovo odstavitev z mesta poveljnika ukrajinske vojske, sicer ni znano. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je Sirskemu po njegovi odstavitvi zahvalil in mu pripisal zasluge za vodenje obrambe Kijeva in začetek protiinvazije na rusko provinco Kursk poleti 2024, v kateri so tuji tanki prvič po drugi svetovni vojni vstopili na rusko ozemlje.

Volodimir Zelenski FOTO: AP

"Prehodili smo dolgo pot. Obramba Ukrajine se nadaljuje. In vsak vojak si zasluži spoštovanje," je dejal Zelenski in dodal, da je hvaležen Sirskemu in "vsakemu od naših vojakov", ki se borijo na fronti. Sirski se doslej glede zadnjih dogodkov še ni javno odzval.

Zelenski popustil protestom?

Zelenski upa, da bo njegova radikalna preureditev vodstva vojske pomirila protestnike, ki so na ulicah po odstavitvi priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova zahtevali odstavitev Sirskega. Protestniki so ob tem dali ukrajinskemu vodstvu rok do petka, da ponovno zaposli 35-letnega Fedorova. V nasprotnem primeru so napovedali "neomajne proteste".

Vse glasnejša so bila namreč ugibanja, da je Zelenski Fedorova odstavil prav zaradi konflikta med Sirskim in Fedorovim. Sirski je sicer v ponedeljek za spletno stran Militarny napisal kolumno, v kateri je svoj odnos z ministrom opisal kot "delujoč". "Če sem koga užalil, mi je žal," je dodal. Glede protestov pa je general zapisal, da so vprašanja vojaških pogodb, nabave in mobilizacije, ki se pojavljajo v medijih in so zreducirane na kratke slogane protestnikov, veliko bolj zapletena, kot si večina ljudi predstavlja. "Odločitve, od katerih so odvisna življenja ljudi, se ne sprejemajo s slogani. Vojno dobi pravo delo, ne javna drama, ki nas obdaja," je dejal.

Sirskega bo nasledil Mihajlo Drapatji

Zdi se, da se je Zelenski vdal pritisku ljudstva ter se odločil, da mesto Sirskega prevzame priljubljen in prekaljen 43-letni general Mihajlo Drapatji, ki naj bi bil tudi Fedorov tesen prijatelj. "Delal bom odgovorno, s polno osredotočenostjo in s spoštovanjem do ljudi, ki danes branijo našo državo," je ob imenovanju Drapatji zapisal na Facebooku ter se ob tem Sirskemu zahvalil "za njegovo dosledno delo za krepitev ukrajinske vojske".

Protesti za odstavitev Sirskega FOTO: AP

Fedorov je medtem čestitko namenil Drapatjiju, njegovo imenovanje pa je opisal kot "novo upanje v boju svobodnih ljudi za svobodo in pravičnost". Meni, da je to "glas sprememb, ki ga ni mogoče prezreti". Se je pa Fedorov v telefonskem pogovoru zahvalil tudi Sirskemu za obrambo Kijevske regije in druge "zgodovinske bitke". "Vendar moramo še hitreje ukrepati in napisati nova poglavja, ki bodo popravila vse prejšnje napake," je dodal.