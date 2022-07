Zelenski zaradi domnevne veleizdaje razrešil dva tesna sodelavca

"Danes sem sprejel odločitev o razrešitvi generalne državne tožilke in vodje ukrajinske varnostne službe," je dejal Zelenski v nedeljo zvečer v svojem rednem video nagovoru.

Po njegovih besedah je v državi odprtih kar 651 kazenskih zadev zaradi obtožb veleizdaje ter sodelovanja in pomoči Rusiji s strani ukrajinskih uradnikov, med njimi uslužbencev tožilstva, preiskovalnih organov in pripadnikov varnostnih agencij.

Med temi je tudi 60 primerov uradnikov, ki so ostali na ozemljih pod rusko zasedbo in "delujejo proti naši državi", je povedal Zelenski. Ukrajinski predsednik v času od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja ni naredil večjih kadrovskih sprememb v vladi.

Ta "niz zločinov zoper temelje nacionalne varnosti" sproža resna vprašanja za vodje varnostnih agencij, je še dejal Zelenski v svojem nagovoru.

Razrešil svojega tesnega sodelavca in prijatelja iz otroštva

Potrdil je tudi, da je bil aretiran visoki uradnik varnostne službe SBU, ki je bil pred tem pristojen za črnomorski polotok Krim. "Odgovorni bodo tudi vsi tisti, ki so z njim sodelovali in so delovali v interesu Rusije. Posredovali so tajne informacije in druga dejstva ruskim službam," je še povedal Zelenski.

Bakanov, ki velja za tesnega sodelavca Zelenskega in njegovega prijatelja še iz otroštva, je varnostno službo SBU vodil od leta 2019. Zelenski za zdaj ni imenoval njegovega naslednika.

Venediktovo, ki je vodila prizadevanja za obdelavo ruskih vojnih zločinov v Ukrajini, naj bi na položaju generalnega državnega tožilca začasno zamenjal Oleksij Simonenko.

Zelenski je tudi napovedal, da bo predsednik vlade zadolžen za intenzivnejše iskanje novega vodje nacionalnega urada za boj proti korupciji.