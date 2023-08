Zelenski: Zaveznice ne bi podprle Ukrajine, če boje preseli na rusko ozemlje

Rusija je ponoči sestrelila dva brezpilotna letalnika v regiji Brjansk blizu meje z Ukrajino, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Ob tem je Moskva za napad okrivila Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da zaveznice, ki jim pomagajo v boju proti Moskvi, Ukrajine ne bi podprle, če bi sovražnosti preselila na rusko ozemlje.

"Verjamem, to je veliko tveganje in zagotovo bomo ostali sami," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v intervjuju za nacionalne medije, kjer so ga povprašali, ali je morebiti prišel čas za selitev boja na ruska tla, poroča CNN. Ob tem je poudaril, da sta napredek in odgovornost za Ukrajino na bojišču "vedno dvostranska", mednarodni partnerji pa da so del vsake zmage, kakršnega koli zastoja v protiofenzivi, vseh obrambnih dejanj in vsake šibkosti. Verjame, da si lahko za demilitarizacijo Rusije na Krimu prizadevajo s političnimi sredstvi.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

V zadnjih nekaj mesecih se je sicer povečalo število napadov na ruskem ozemlju, ruski uradniki pa trdijo, da so ukrajinski brezpilotni letalniki in granatiranje odgovorni za napade, ki so včasih ranili ali ubili civiliste. Tudi ponoči je Rusija sestrelila dva brezpilotna letalnika v regiji Brjansk blizu meje z Ukrajino. Z ministrstva so sporočili, da jim je uspelo preprečiti poskus Kijeva, da izvede napade z brezpilotnimi letalniki na poslopja na območju Rusije. Vendar pa navedb ni bilo mogoče neodvisno preveriti. Zaenkrat ni poročil o škodi ali žrtvah.

Zadnjih nekaj tednov Rusija vse pogosteje poroča o napadih z brezpilotnimi letalniki na svojem ozemlju. Podobno so napade na območju Brjanska in Kurska odbili že v nedeljo. Zelenski je sicer po napadih z brezpilotnimi letali prejšnji mesec na primer dejal, da se vojna "vrača v Rusijo", vendar pa Ukrajina običajno zavrača odgovornost za napade čez mejo. Se je pa nasprotno že zgodilo, da je Ukrajina priznala zasluge za napade s pomorskimi brezpilotniki in drugim orožjem na okupiran Krim, pa tudi na okoliške cilje v Črnem morju.

icon-expand Uničena šolska knjižnica v Kupiansku FOTO: AP