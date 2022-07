Žena Zelenskega o sinu: Pred vojno je igral klavir, sedaj želi biti vojak

"Želi biti vojak," je o svojem sinu dejala Olena Zelenska v intervjuju za NBC News, ko jo je novinar vprašal, kaj si želi postati njen drugorojenec, ko bo velik. V nadaljevanju je pojasnila, da so se sanje njenega sina spremenile, potem ko je Rusija napadla Ukrajino.

"Pred vojno je moj sin obiskoval folklorno skupino. Igral je klavir, učil se je angleško, seveda je obiskoval tudi športni klub. Sedaj pa ga ne morem pripraviti do tega, da bi se ponovno posvetil umetnosti in humanistiki. Vse, kar želi početi, so borilne veščine in učenje, kako uporabljati puško," je iskreno dejala.