Zgodbe srditih bojev v Bahmutu: 'Puška ni bila dovolj, uporabili so sekiro'

"Kolikor sem slišal, gre za ruske plačance iz skupine Wagner. Oni v boju poiščejo ranjene moške ali moške brez orožja. Nato pa jih – namesto, da bi jih vzeli za vojne ujetnike – ubijejo. A ne le, da jih ustrelijo. Vzamejo sekire in jim odrežejo noge in roke. Enkrat pa so jim (ujetim ukrajinskim vojakom, op. a) tudi odrezali glave. Nato so jih z njihovimi telefoni fotografirali, slike z odrezanimi glavami pa poslali njihovim sorodnikom," je opisal Koshel.

Minuli teden so predstavniki ruskih plačancev iz skupine Wagner sicer dejali, da so prenehali z novačenjem ujetnikov za boj v Ukrajini. "Rekrutiranje zapornikov v skupino Wagner se je popolnoma ustavilo," je sporočil ustanovitelj skupine, vplivni ruski poslovnež Jevgenij Prigožin. Ob tem je dodal, da so bile izpolnjene vse obveznosti do tistih, ki so delali za Wagner.