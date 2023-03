'Zločin proti estetiki': Na zastarel oklepnik namestili ladijsko kupolo

V letu 2023 je na ukrajinskem bojišču mogoče zaslediti več primerov uporabe zastarelega in improviziranega orožja na obeh straneh. Na fronto prihajajo ruski tanki T-62, Ukrajinci že nekaj časa uporabljajo strojnice Maxim, ameriške 105-milimetrske havbice M101 iz druge svetovne vojne in 85-milimetrski sovjetski poljski top D-44. Ukrajinci so v bitki za Lisičansk za blokado ene izmed prometnic uporabili celo legendarni sovjetski tank T-34, ki so ga odstranili z mestnega spominskega obeležja. Obe strani pojasnjujeta, da gre v trenutni vojni predvsem za ustvarjanje čim večje ognjene moči.

Hkrati je tudi davek intenzivnih spopadov velik. Uničenih je bilo več tisoč tankov in oklepnikov. Rusija zato, kljub zagonu vojaške industrije, odpira vrata zapečatenih skladišč in improvizira.

'Frankenstein'

Pred dnevi so na Telegram kanalih zaokrožili posnetki in fotografije 'novega' ruskega orožja. Vojaški poznavalci so kmalu ugotovili, da gre za kombinacijo oklepnega amfibijskega vozila MT-LB, ki so ga v Sovjetski zvezi začeli proizvajati v petdesetih letih prejšnjega stoletja, in ladijske kupole s protiletalskim topom. Na posnetkih sta vidni vsaj dve 'modificirani' vozili.