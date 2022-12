Zlovešča svetloba: smrtonosne opekline, ki se širijo vse do kosti

Že skoraj od začetka vojne v Ukrajini se Rusija sooča z očitki, da uporablja bombe, ki vsebujejo beli fosfor. Med drugim so se precej na začetku vojne pojavili posnetki, ko naj bi takšne bombe odvrgli na Kačji otok, ukrajinska stran trdi, da so jih Rusi uporabili v bitkah za Kijev in Kramatorsk, proti branilcem v jeklarni Azovstal v Mariupolu, nazadnje pa pred dnevi v Donecku, v mestu Avdiivka.

"Rusko letalstvo je začelo odmetavati fosforne bombe blizu Luganska," je že marca opozarjal guverner regije Sergij Hajdaj. V napadih so takrat umrli najmanj štirje ljudje, vključno z dvema otrokoma, šest drugih pa je bilo ranjenih. "Rusi so v agoniji, ne morejo napredovati, zato so začeli uporabljati takšno orožje," je takrat ocenil.

Župan Irpina, mesta na obrobju Kijeva, je ruske sile prav tako obtožil uporabe tega orožja. Vse skupaj je opisal kot "zločin proti človeštvu". Oleksandr Markušin se je skliceval na fotografije ukrajinskega novinarja Olega Hriba, ki prikazujejo značilne bele proge, ki sredi noči padajo z neba. Za francoski BFM-TV je župan dejal: "Strokovnjaki morajo temu priti do dna. Jaz sem 90-odstotno prepričan, da gre za bombe z belim fosforjem."

V intervjuju na BFM-TV nato ukrajinski veleposlanik v Franciji Vadim Omelčenko sicer ni mogel potrditi uporabe belega fosforja v Irpinu. Je pa zagotovil, da ima Ukrajina dokaze o različnih podobnih napadih v državi, ki jih bodo posredovali Mednarodnemu kazenskemu sodišču.

Grozljivi učinki na telo: opekline na samo 10 odstotkih telesa so usodne

Bombe z belim fosforjem spadajo med zažigalno orožje, ki se uporablja za zažig sovražnikovih položajev, ustvarjanje dimnih zaves za skrivanje premikov enot in zagotavljanje osvetlitve v slabih svetlobnih pogojih. Toda kategorija "zažigalno orožje" je široka. Vključuje orožje, kot so zažigalne bombe in metalci ognja, pa tudi nevodene bombe – napolnjene z zažigalnimi snovmi, kot sta napalm ali beli fosfor.

Beli fosfor je alotrop fosforja v obliki voskaste bele trdnine, ki ima značilen vonj po česnu, čist pa je brezbarven in prozoren. Vname se, če je izpostavljen kisiku. Kemična reakcija nato ustvari toploto okoli 815 stopinj Celzija, svetlobo in močan bel dim. V tridesetih letih 19. stoletja so fosfor uporabljali pri razvoju industrije vžigalic, preden so ga leta 1910 prepovedali, ker je strupen. Pridobiva se ga iz fosforjevih rud, za vojaške namene pa je "zanimiv" zaradi svoje hitre vnetljivosti in dolgotrajnega gorenja.

"Zažigalno orožje je med najbolj krutimi orožji, ki se danes uporabljajo v oboroženih spopadih na svetu," poudarja organizacija Human Rights Watch (HRW) v poročilu, objavljenem leta 2018. V drugem poročilu iz novembra 2015 nevladna organizacija pojasnjuje, da "beli fosfor povzroči grozljive poškodbe, ne glede na to, kako se uporablja". Je "zelo topen v maščobi in torej v človeškem mesu," piše HRW. Ko beli fosfor pride v stik s kožo, povzroči hude toplotne in kemične opekline, pogosto do kosti. "Opekline na samo 10-odstotkih telesa so pogosto usodne," pravi HRW.

"Ožganine zaradi belega fosforja so grozljive, ker ne gre za navaden ogenj. Če pride takšna opeklina v stik z vodo, je samo še slabše," pa je za The Moscow Times povedal Brian Castner, preiskovalec vojnih zločinov pri Amnesty International.