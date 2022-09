ZN ne priznavajo izidov ruskih referendumov na okupiranih ozemljih v Ukrajini

Glede na izjavo predstavnika Kitajske na zasedanju Varnostnega sveta jih ne sprejema niti Peking. "Naše stališče glede ukrajinskega vprašanja je jasno. Treba je spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost vseh držav," je dejal veleposlanik Džang Jun .

Zasedanje Varnostnega sveta ZN je bilo sklicano zaradi t. i. referendumov o priključitvi k Rusiji, ki so na okupiranih ozemljih v Ukrajini potekali od petka do torka. Referendumov zahodne države ne priznavajo.

"Zdaj mora vsaka država na svetu poslati odločen signal," je dodal in izrazil zaupanje v Varnostni svet, da bo ukrepal. To se seveda ne bo zgodilo, ker ima Rusija kot stalna članica pravico veta in bo blokirala predlog resolucije za obsodbo referendumov, ki jo pripravljajo ZDA skupaj z Albanijo.

Proruske oblasti razglasile prepričljivo zmago

Proruske oblasti v ukrajinskih regijah Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje so v torek zvečer razglasile prepričljivo zmago na spornih referendumih, na katerih so volivci pričakovano podprli priključitev k Rusiji.

Na hitro organizirana glasovanja so potekala na štirih območjih – v vzhodnih regijah Donecka in Luganska ter na jugu v Zaporožju in Hersonu –, ki predstavljajo približno 15 odstotkov ukrajinskega ozemlja.

Oblasti Luganska so sporočile, da je za pridružitev Rusiji glasovalo 98,4 odstotka tamkajšnjih ljudi. V Zaporožju je uradnik, ki ga je imenovala Rusija, navedel številko 93,1 odstotka. V Hersonu naj bi za pridružitev glasovalo več kot 87 odstotkov. Denis Pušilin, vodja samooklicane Ljudske republike Doneck, je dejal, da je za glasovalo 99,2 odstotka udeležencev. Vsa štiri območja so sporočila, da so bile preštete vse glasovnice, poroča Reuters.

Po podatkih britanskih obveščevalcev bi ruski predsednik Vladimir Putin priključitev zasedenih ozemelj lahko oznanil že v petek. Ruske oblasti so medtem sporočile, da bodo imeli referendumi o priključitvi k Rusiji znatne posledice, zlasti na področju varnosti. Iz Moskve so namreč zagrozili, da bi Rusija za obrambo ozemelj pred ukrajinskimi protinapadi lahko uporabila tudi jedrsko orožje.

Tudi nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je izpostavil možnost, da bi Rusija na teh ozemljih lahko uporabila svojo doktrino jedrskega odvračanja, in napovedal, da bodo oborožene sile znatno okrepile obrambo vseh ozemelj, priključenih Rusiji. "Rusija ima pravico uporabiti jedrsko orožje, če je to potrebno, ob strogem upoštevanju načel vladne politike jedrskega odvračanja," je še dodal aktualni podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost.