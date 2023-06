ZN: Ruske enote v Ukrajini usmrtile več kot 70 pridržanih civilistov

"Dokumentirali smo hitro usmrtitev 77 civilistov, ki jih je Ruska federacija samovoljno pridržala," je prek video konference danes povedala vodja misije ZN za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini Matilda Bogner.

Poročilo, ki ga je pripravil urad visokega komisarja ZN za človekove pravice v Ukrajini, zajema obdobje od začetka ruske invazije 24. februarja lani do 23. maja letos. Poročilo skupno dokumentira več kot 900 primerov samovoljnega pridržanja civilistov, vključno z otroki in starejšimi, pri čemer je večino teh primerov zakrivila Rusija, je še povedala Bognerjeva.

Urad je tako dokumentiral 864 primerov samovoljnega pridržanja s strani ruskih oboroženih sil, organov kazenskega pregona in pristojnih v zaporih, ki so "izvajali obsežno mučenje in slabo ravnali s civilnimi priporniki", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na ukrajinski strani je urad visokega komisarja "ugotovil 75 primerov samovoljnega pridržanja s strani ukrajinskih varnostnih sil". Gre predvsem za "osebe, osumljene kaznivih dejanj, povezanih s konfliktom". Ukrajinske varnostne sile so več kot polovico pridržanih mučile ali z njimi slabo ravnale, je še razvidno iz poročila, ki sicer ni ugotovilo nobenih samovoljnih usmrtitev pridržanih civilistov s strani ukrajinskih sil.

Ugotovitve urada visokega komisarja temeljijo na 1136 razgovorih z žrtvami, pričami in drugimi ter na 274 obiskih na kraju samem, kot tudi na 70 obiskih uradnih krajev za pridržanje, ki jih upravljajo ukrajinske oblasti.