Znamka ruske križarke in Kačjega otoka v Ukrajini postala zbirateljski predmet

Po napadu na Kačji otok v začetku ruske invazije so se v Ukrajini v spomin na ta dogodek odločili ustvariti prav posebno znamko. Ta prikazuje ukrajinskega vojaka, ki stoji na otoku, ruski križarki Moskva pa kaže nespodobno kretnjo. S potopitvijo Moskve pa je znamka pridobila prav posebno vrednost in postala zbirateljski predmet za Ukrajince, ki jo vidijo kot simbol zmage.

V petek se je na centralni pošti v Kijevu vila dolga vrsta ljudi. Več sto Ukrajincev vseh starosti je namreč želelo dobiti vsaj en primer prav posebne znamke, ki je v državi postala simbol zmage. Znamka, ki prikazuje ukrajinskega vojaka, ki vodilni ruski črnomorski ladji kaže nespodobno kretnjo, je namreč postala zbirateljski predmet za številne Ukrajince. "Ta ladja je bila največja, kar so jih imeli. Veliko so stavili na njo, mi pa smo jo uničili!" je po poročanju tujih medijev dejal 22-letni Jurij Kolesan. Ta je za paket 30 znamk čakal več kot dve uri. "To je nova faza vojne, faza zmage," je še dejal.

Križarka Moskva je potonila v četrtek, ko je krov zajel požar, pojavilo pa se je tudi več eksplozij. Ukrajina trdi, da se je Moskva potopila po raketnem napadu na ladjo, kar je v petek podprl tudi ameriški obrambni uradnik. Rusija medtem navedbe Ukrajine in Zahoda zanika ter trdi, da je škodo povzročila eksplozija streliva na krovu, ki da je bila posledica nevihte, v kateri se je znašla ladja. Raketna križarka je v soj žarometov stopila v začetni fazi napada na Ukrajino, ko je zajela več ukrajinskih vojakov na Kačjem otoku. Pred tem je posadka na krovu ladje vojake na otoku pozvala k predaji, vendar pa so slednji njihov poziv kljubovalno zavrnili s kletvico. Po incidentu, ki je hitro postal simbol ukrajinskega odpora proti ruskemu napadu, so sicer sprva zakrožile govorice, da je ruska flota vojake na otoku ubila, a se je kasneje izkazalo, da so ti živi, vendar v ruskem ujetništvu.