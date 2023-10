Zunanji ministri EU na zgodovinskem zasedanju v Kijevu

"Danes sklicujem srečanje zunanjih ministrov EU v Kijevu, prvi sestanek vseh 27 članic izven EU," je na omrežju X, nekdanjem Twitterju zapisal Borrell in dodal, da prihodnost Ukrajine leži znotraj EU.

"Prispela v Kijev, kjer bomo danes zunanje ministrice in ministri držav EU prvič v zgodovini zasedali v državi, ki ni članica EU," je omrežju X sporočila tudi Fajon in to označila za "jasno sporočilo podpore Ukrajini in njenemu pogumnemu ljudstvu".