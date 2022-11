Župan obljublja obnovo: 'Ruski okupatorji so grozen, a začasen pojav'

Po nekaterih ocenah je v obleganju umrlo več kot 20.000 ljudi, svet pa še vedno pomni posnetke opustošenega mesta in skupine branilcev, ki so vztrajali znotraj železarne Azovstal, a so na koncu morali kloniti. Železarno je razstrelilo rusko topništvo.

Že brez analiz pa je jasno, da bo mesto marsikje potrebno postaviti povsem na novo. Mariupol se bo namreč v zgodovino zapisal kot eno najbolj bombardiranih in raketiranih mest po drugi svetovni vojni. Posledice pa so uničujoče. Poškodovanih naj bi bilo 90 odstotkov infrastrukture, uničenih je enajst od petnajstih bolnišnic, 39 od 63 šol. Bojčenko pravi, da so ruske čete Mariupolu povzročile več škode kot nemške čete v dveh letih okupacije med drugo svetovno vojno.

Bojčenko objavljanje mesta v sodelovanju z Rusi odločno zavrača. "To ne pride v poštev. Nobenega dialoga ni s teroristi, ki so uničili naše mesto in pobili na desettisoče prebivalcev Mariupola. Ruski okupatorji so grozen, a začasen pojav," je dejal za BBC.

Rusi se sicer ne pustijo motiti, v Mariupolu odstranjujejo ruševine, njihova oblast v mestu je zaenkrat trdna. Prav tako mesta ne nameravajo izpustiti iz rok, saj je strateško, kajti stoji med okupiranim Krimom in regijo Donbas.

A Bojčenka opogumlja razplet v Hersonu. "Pričakujemo nadaljnji napredek v južni smeri. Vojska je že rekla, da bodo Rusi pregnani z našega ozemlja prihodnjo pomlad. Verjamem v ukrajinske oborožene sile, verjamem v svojega sina, ki služi in brani našo državo."

Ko bo mesto spet ukrajinsko, računa na pomoč mednarodne skupnosti, da ga bodo lahko obnovili. Da je to mogoče, pa ne dvomi. Kot pravi, smo to v zgodovini videli že večkrat in izpostavi mesta, kot so Varšava, Gdansk, Rotterdam in Dresden.