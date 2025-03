Zvezda Putinove propagande umrla v eksploziji v obmejni regiji

Prokofjeva je vse od leta 2023 za rusko televizijo poročala o vojni v Ukrajini. V tem času je večkrat delila tudi svoje glamurozne slike, na katerih v vojaških uniformah ali pa navadnih oblačilih pozira poleg vojakov in vojaške opreme. Na njenih oblačilih je bilo ob tem večkrat opaziti tudi črko Z, ki je med podporniki ruskega predsednika postala simbol invazije na Ukrajino.

Zadnjih nekaj dni je poročala iz Sudže v regiji Kursk, potem ko je nadzor nad območjem prevzela ruska vojska. V torek je na aplikaciji Telegram delila svojo zadnjo fotografijo.

Incident se je zgodil v regiji, ki leži ob meji z Ukrajino, v preteklih mesecih pa je bila pogosto tarča napadov brezpilotnih letal in ukrajinskega obstreljevanja. V začetku tega tedna je bilo v topniškem napadu ubitih šest ljudi, vključno z dvema ruskima novinarjema in njunim voznikom, ki sta bila na nalogi v delih regije Lugansk v vzhodni Ukrajini pod nadzorom Moskve, so sporočile ruske oblasti in mediji.

Od začetka vojne v Ukrajini je bilo po podatkih Mednarodne zveze novinarjev ubitih najmanj 21 novinarjev.