'Brez panike, pripravljeni smo na vse, zmagali bomo'

Začelo se je sredi noči. Ruski predsednik Vladimir Putin je v televizijskem nagovoru sporočil, da je v tek pognal kolesje vojne, Ukrajince pa pozval, naj se predajo in odložijo orožje. Takrat so s severa in vzhoda države proti Kijevu že prodirale ruske čete in krepil se je strah, da je velika soseda Ukrajince ujela nepripravljene. A se to ni zgodilo. Taktika presenečenja ni delovala, z njo pa se je sesul tudi načrt, da bi z zasedbo Kijeva "obglavili" Ukrajino.

Še isti dan se je razširila novica, da naj bi Putin naročil atentat na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega , ki se je kljub temu sprehodil po opustošenih ulicah Kijeva in sodržavljanom sporočil: tu sem, ne skrivam se. S potezo, ki so jo analitiki označili za PR mojstrovino, za seboj ni združil le Ukrajincev, ampak svet.

Ruske ruske sile so se v le nekaj urah prebile do predmestij Kijeva, do Irpina in Buče. Krajev, ki sta podobno kot Srebrenica 27 let prej postala sinonim za vojne zločine.

Evropske države, predvsem sosede Ukrajine: Poljska, Madžarska in Romunija – so na široko odprle vrata beguncem, medtem ko je Zahod že sprejemal prve sankcije proti Putinovemu režimu.

Preživeli so poročali o nasilju nad civilisti, o prisilnem zadrževanju ljudi v kleteh, mučenju in usmrtitvah.

Ko je po ruskem umiku ukrajinska vojska 1. aprila 2022 znova vkorakala v opustošeno Bučo, so jo pričakali pretresljivi prizori. Na tleh so ležala trupla civilistov, ubitih med vsakdanjimi opravki, odkrivali so množične grobove. "To niso bile žrtve obstreljevanja ali zračnega bombardiranja," je takrat dejal Mihail Podoljak , svetovalec ukrajinskega predsednika Zelenskega. "To so bili namerni poboji, od blizu in sistematični."

Le teden dni pozneje – nov zločin. V raketnem napadu na železniško postajo v Kramatorsku je umrlo 59 ljudi, 109 jih je bilo ranjenih. Raketa je padla med civiliste, ki so čakali na evakuacijo, med žrtvami so bili tudi ženske in otroci.

Ko je Minekajev to izjavil, je bil Herson že mesec in pol v ruskih rokah. Padel je prve dni marca, po vsega tednu dni bojev, hiter poraz ukrajinske strani je takratni guverner regije Andrij Gordejev pripisal dvema dejavnikoma: neumnosti in izdaji.

Ko je po mesecu dni vojne Moskva sporočila, da je končala prvi del posebne vojaške operacije in vojsko umaknila z območja glavnega mesta in s severa države, je postalo jasno, da se bodo še okrepili boji na jugu in vzhodu. Ob izjavah generala Rustama Minekajeva , da ne želijo le kopenske povezave z zasedenim Krimom, ampak tudi z rusko separatistično regijo Transdnistrijo v Moldaviji, pa je postalo jasno tudi, da denacifikacijo, ko jo je Putin redno omenjal kot povod za vojno, zlahka prevedemo v ozemeljske težnje.

Osem mesecev pozneje so ukrajinske sile po umiku 30 tisoč ruskih vojakov z desnega brega Dnepra znova prevzele nadzor nad mestom, nad stavbo regionalnih oblasti pa sta zaplapolali ukrajinska in evropska zastava. "Naši ljudje. Naš Herson," je ob tem zapisal Zelenski, ki je pozneje nagovoril Ukrajince: "Danes je zgodovinski dan. Herson vračamo Ukrajini."

Še en dogodek, ki je bil prav tako pomemben za obrambo Odese, se je zgodil aprila, ko je bil Herson še v ruskih rokah. Rusija je takrat utrpela eno največjih vojaških izgub po katastrofi podmornice Kursk. Potonila je poveljniška ladja črnomorske flote, raketna križarka Moskva, ki je lahko sprejela 500-člansko posadko. Izguba Moskve, za katero so v Kremlju uradno okrivili požar, je močno zmanjšala rusko pomorsko moč in praktično izključila možnost pomorske invazije na Odeso.

S tem so si zagotovili strateško izjemno pomembno zmago. Nadzor nad tem pristaniškim mestom z 280.000 prebivalci namreč pomeni nadzor nad oskrbovalnimi potmi za ukrajinsko vojsko. Z njim so Rusom iztrgali njihovo najpomembnejšo pridobitev iz začetnih mesecev vojne in jim zaprli pot proti Odesi na zahodu.

Rusi za seboj puščajo apokaliptično pokrajino, ki je v mnogih pogledih simbol ruskega strateškega neuspeha v Ukrajini. Predsednik Vladimir Putin se je odločil oživiti ruski imperij, vendar je namesto tega postal gospodar opustošene pokrajine in množičnih grobišč pod njo, je aprila 2022, ko je bilo že jasno, da je Mariupol padel v ruske roke, za The Observer zapisal poznavalec kopenskega bojevanja z Royal United Services Institute Jack Watling .

Spopadi so se v Mariupolu začeli že prvi dan vojne, mesto je bilo tarča skoraj neprenehnega ruskega bombardiranja. Ruske sile so Mariupol povsem obkolile, obljube, da bodo civilistom omogočile umik, so ostale samo to: obljube. Ljudem je kmalu pričelo primanjkovati hrane, sveže vode in zdravil, bili so brez elektrike in brez ogrevanja, dva meseca so preživeli po kleteh in zakloniščih.

Ko je po dveh mesecih bojev padlo ključno mesto Popasna – takrat so se v središču pozornosti prvič od začetka ukrajinske vojne znašli Wagnerjevi plačanci – je imela ruska vojska odprto pot naprej. Konec junija in v začetku julija je enega za drugim zasedla najprej Severodoneck, nato pa še Lisičansk, zadnji žep ukrajinskega odpora v Lugansku.

Medtem ko so v Kijevu in na zahodu države spomladi že lahko nekoliko bolj mirno zadihali, se je vojna povsem razdivjala v vzhodnih regijah Lugansk in Doneck, kamor se je glavnina ruskih sil usmerila še pred koncem obleganja Azovstala. Cilj ruske vojske je bilo v celoti zasesti regiji, ki so ju delno že nadzirali ruski separatisti.

Iz Mariupola so prihajale grozljive zgodbe. Svet je marca šokiral napad na porodnišnico, fotografija okrvavljene nosečnice je postala simbol ruske agresije. Le nekaj dni pozneje se je zgodil še hujši zločin, napad na gledališče, ki so ga civilisti uporabljali kot zaklonišče. Napadalcev nista ustavila niti velika napisa "Otroci pred stavbo" in "Otroci za stavbo". Umrlo je več sto ljudi.

Treba je bilo obraniti Doneck, ki so ga od leta 2014 delno nadzirali ruski separatisti. Vojsko so razporedili v linijo med Slavjanskom in Bahmutom, mestom, ki bo v naslednjih mesecih doživelo kataklizmo.

Zelenski je takrat priznal, da bodo za obrambo preostanka Donbasa potrebni nadčloveški napori. Moramo jih zlomiti. To je težavna naloga, ki zahteva čas in nadčloveške napore. A druge izbire nimamo, je dejal.

Bombardiranje Bahmuta se je začelo že maja, avgusta je sledila polna ofenziva. Slabo leto pozneje je bilo mesto v ruskih rokah in skoraj povsem uničeno, v mesecih vmes pa smo spremljali boje, ki so močno spominjali na bitke v prvi svetovni vojni. Bahmut je postal klavnica.

Rusija je v ofenzivo poslala plačance paramilitarne organizacije Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina, številčno so jih krepili bivši zaporniki. Ti so si z vstopom v vojsko kupili svobodo, a so postali hrana za topove. Novembra so nato na območje Bahmuta premestili še enote, ki so se umaknile iz Hersona, in napadi na mesto so se močno okrepili.

Do takrat sta se obe strani že vkopali v jarke, včasih so bili le sto metrov narazen. Hudo obstreljevanje in topniški boji so vsak dan zahtevali na stotine žrtev, pri tem pa se je zdelo, da nobena stran ni naredila pomembnejših prebojev.