ZDA: Evrope ne bo na pogajanjih o Ukrajini, v Parizu izredni vrh evrovoditeljev

Marco Rubio je pred dnevi govoril z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. V pogovoru je ponovil "trdno zavezanost ameriškega predsednika Donalda Trumpa pri iskanju konca konflikta v Ukrajini" . Ta pogovor je sledil telefonskemu pogovoru med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v sredo, ko je Bela hiša šokirala svoje evropske zaveznike z oživitvijo neposrednih stikov z Moskvo po več kot treh letih zamrznitve. Po klicu je Trump napovedal pogajanja in ponovil zahteve po takojšnjem koncu vojne. Istega dne je ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem izključil možnost pridružitve Ukrajine Natu ali vrnitev celotnega njenega ozemlja.

Prihajajoči pogovori v Savdski Arabiji sledijo napetostim na mednarodni varnostni konferenci v Münchnu, kjer je podpredsednik ZDA JD Vance v petek ostro kritiziral evropsko dojemanje demokracije. Vance je ponovil stališče Trumpove administracije, da mora Evropa "močno okrepiti svojo lastno obrambo" . Na njegove izjave so se ostro odzvali v Evropi. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je zavrnil njegove očitke in jih označil za nesprejemljive. "Pod vprašaj je postavil demokracijo za vso Evropo. Govori o uničenju demokracije. Če sem prav razume, primerja razmere v Evropi z avtoritarnimi režimi. To ni sprejemljivo."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nagovoru na münchenski konferenci pozval k oblikovanju "evropske vojske" ob vse večji zaskrbljenosti, da Washington morda ne bo več priskočil na pomoč celini. Zelenski je tudi vse bolj kritičen do Trumpa. "Če si Trump res želi rezultatov, se more najprej dogovoriti z nami, in šele potem pritisniti na Putina. Ker nikoli ne bomo sprejeli pogajanj brez nas." Komentiral je tudi kritike Trumpa in njegove administracije, da bi morale v Ukrajini potekati volitve. Zelenskemu je namreč že lani maja potekel mandat, vendar zaradi nadaljevanja vojne, ostaja na položaju. Zelenski je dejal, da je pripravljen na volitve, vendar so "Ukrajinci proti volitvam, ker jih je strah volitev med vojno".