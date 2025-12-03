Ukrajinski vojaki v obkoljenem Mirnogradu: Spravite nas od tod, ali nam zagotovite oskrbo

"Spravite nas od tod, ali nam zagotovite oskrbo. V nasprotnem bodo branilci mesta tam ostali za vedno." To je sporočilo, ki so ga iz Mirnograda poslali ukrajinski vojaki. Nemški Bild namreč poroča, da je v mestu Mirnograd, kjer je nekoč živelo okoli 41.000 ljudi, ujetih več kot 1000 ukrajinskih vojakov. Po tem, ko so ruske sile po 14 mesecih silovitih bojev zavzele sosednje mesto Pokrovsk, je tudi v Mirnogradu praktično prekinjena vsa kopenska logistika. Položaj petih ukrajinskih brigad, ki branijo ruševine mesta, se je tako še poslabšal.
"Če sem iskren, so razmere kritične. Logistiko opravljajo izključno droni in zemeljski robotski sistemi. Celo dostava hrane je problematična," je za Bild povedal neimenovani ukrajinski vojak.
Poudaril je, da so se znašli v težavah, iz katerih morda že v nekaj dneh ne bo več izhoda. Ruske sile so namreč prisotne tudi na območju, skozi katero poteka logistika. "Nedavno so naši piloti poskušali izvesti rotacijo, a so se zapletli v tesen boj z Rusi in so se morali umakniti v Mirnograd," je dodal.
V Donecsko oblast je bilo napotenih veliko ukrajinskih enot. "Dobro bi bilo, če bi katera od teh enot, po možnosti cela brigada, obdržale nadzor nad to prekleto oskrbovalno potjo," je vojak dejal za časnik Bild, s katerim je delil tudi videoposnetke, ki kažejo, da so ruski vojaki prisotni v skoraj vsaki stavbi med Mirnogradom in severozahodom Pokrovska.
Kot pravi, so ukrajinski vojaki v Mirnogradu lahko ruske sile le opazovali, saj jim je primanjkovalo sredstev za učinkovit boj proti njim.
Po poročanju časnika Ukrainska pravda je visoki uradnik Nata v torek zvečer potrdil, da so ukrajinske obrambne sile v Mirnogradu "večinoma obkoljene" in da so za oskrbo odvisne od dronov. Dodal je, da ruske sile nadzorujejo več kot 95 odstotkov mesta Pokrovsk.