Svetovalec Zelenskega: V vojni je umrlo do 13 tisoč ukrajinskih vojakov

Ukrajinski predsedniški svetovalec Mihajlo Podoljak je junija dejal, da je takrat vsak dan umrlo od 100 do 200 vojakov.

Podoljak je na ukrajinski televiziji Channel 24 dejal, da ocene temeljijo na "uradnih ocenah iz generalštaba", a vojska podatkov ni potrdila. Dodal je, da bi bilo lahko tudi število smrtnih žrtev med civilisti "precejšnje". Po besedah Podoljaka, ki jih povzema BBC, ima Rusija še precej več žrtev, in sicer do 100 tisoč, dodatnih 100 do 150 tisoč ruskih vojakov pa naj bi bilo ranjenih, so pogrešani ali pa se ne morejo več vrniti na bojno linijo, je dejal.

Zelenski naj bi sicer uradne podatke o številu žrtev javnosti razkril, "ko bo prišel pravi trenutek za to", je še sporočil Podoljak.

"Ubitih 100 tisoč ruskih in 100 tisoč ukrajinskih vojakov"

Prejšnji mesec so oceno žrtev podali tudi Američani, ko je njihov najvišji general Mark Milley dejal, da je bilo od začetka vojne ubitih ali ranjenih približno 100 tisoč ruskih in 100 tisoč ukrajinskih vojakov.

Podatek 100 tisoč vojaških žrtev na ukrajinski strani je v sredo v nagovoru posredovala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. A je kmalu za tem tiskovni predstavnik komisije sporočil, da je prišlo do napake in da se je podatek von der Leyenove nanašal na skupno število smrtnih žrtev in tudi ranjencev.