Ukrajinci v zasedenem mestu Sudža vzpostavili vojaški urad

Dober teden po tem, ko so ukrajinske sile izvedle čezmejni vdor v rusko regijo Kursk, so tam prevzele nadzor nad strateškim mestom Sudža, kjer so Ukrajinci vzpostavili vojaški urad. Ukrajinske enote so od začetka napada napredovale 35 kilometrov skozi rusko obrambo in ob tem zavzele 1150 kvadratnih kilometrov ozemlja in 82 vasi, je povedal vrhovni poveljnik oboroženih sil Ukrajine Oleksandr Syrskyi. Sploh prvič od konca druge svetovne vojne so ne le ukrajinske sile, temveč katere koli od tujih enot, stopile na rusko ozemlje.