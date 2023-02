Ukrajinca izumila 'kolesarski dron', ki bo pomagal vojakom na fronti

Nenavadna konstrukcija, podobna vozu, se brez težav zapelje tudi po neurejenih cestah. "Daj v prvo prestavo. Obrni se. Opazuj kamero. Zaviraj," se med usmerjanjem kopenskega drona usklajujeta Roman Borinec in Volodimir Musur . Kot je povedal prvi, je ideja o kopenskem dronu vzklila po pogovorih s kolegi, ki se bojujejo na fronti. Ti so namreč večkrat dejali, da potrebujejo boljši način za dostavo zalog.

Prostovoljca iz jugozahodne Ukrajine sta se odločila, da bosta poskušala pomagati sodržavljanom na frontni črti. Za ta namen sta izumila novo kopensko vozilo – kolesarski dron. Gre za napravo na daljinsko vodenje, ki je opremljena s kamero in doseže hitrost do 20 km/h. Ob tem lahko prevaža do 200 kilogramov tovora, s čimer bi lahko vojakom na fronti dostavljali zaloge hrane, streliva in medicinske opreme. Vojska namreč potrebuje učinkovitejši sistem za dobavo zalog, sta prepričana izumitelja.

A vozilo je opremljeno tudi z eksplozivom – zato, da se čez močvirnata in neravna tla lažje prebije do cilja. "Narejen je za močvirje, popolnoma neurejen teren. Napolni se ga z razstrelivom, pritisne na tipko in to je to," je opisal Volodimir.

Izvedba ideje jima sicer ni povzročala večjih preglavic, saj se Roman spozna na popravila vojaških vozil, Volodimir pa elektroniko za vojsko. Na fronto je poslal že več kot 2000 naprav za nočno opazovanje.