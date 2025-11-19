Svetli način
Ukrajinca, osumljenega sabotaže na Severnem toku, bodo izročili Nemčiji

Rim, 19. 11. 2025 21.52 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Italijansko vrhovno sodišče v Rimu je odobrilo zahtevo za izročitev Ukrajinca, osumljenega sabotaže plinovoda Severni tok v Baltskem morju leta 2022, je sporočil njegov odvetnik. Po njegovih navedbah bo tako osumljenec Serhij Kuznjecov v naslednjih dneh predan Nemčiji.

Serhij Kuznjecov
Serhij Kuznjecov FOTO: Profimedia

Potem ko je vrhovno sodišče v italijanski prestolnici 15. oktobra sprva blokiralo njegovo izročitev zaradi težav z nemškim nalogom za prijetje, je po vnovičnem pregledu danes odobrilo izročitev Kuznjecova.

Zgodba se je septembra začela v Bologni, ko je tamkajšnje sodišče prvič odobrilo njegovo izročitev Nemčiji. Vrhovno sodišče je nato zaradi težav z nalogom za prijetje odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno obravnavo. Konec oktobra je pritožbeno sodišče v Bologni vnovič razsodilo, da mora Italija Nemčiji izročiti Kuznjecova, kar je danes potrdilo še vrhovno sodišče.

Po navedbah njegovega odvetnika Nicole Canestrinija bo Kuznjecov v naslednjih nekaj dneh predan Nemčiji. Ne glede na veliko razočaranje Canestrini še vedno verjame v oprostilno sodbo po zaključenem sodnem procesu, navaja AFP.

Poškodbe na Severnem toku
Poškodbe na Severnem toku FOTO: Posnetek zaslona

Kuznjecova je konec avgusta v bližini Riminija na podlagi evropskega naloga za prijetje aretirala italijanska policija, medtem ko je bil z ženo in otroki na dopustu. Od takrat je pridržan v strogo varovanem zaporu na severu Italije.

Nemško tožilstvo 49-letnega Kuznjecova obtožuje sokrivde sabotaže plinovoda Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju, medtem ko Kuznjecov zanika, da bi bil del celice, obtožene namestitve eksploziva na plinovoda, ki povezujeta Rusijo z Evropo.

Za sabotažo na plinovodu Severni tok naj bi bila sicer odgovorna šestčlanska skupina iz Ukrajine. V času aretacije Kuznjecova so nemški tožilci navedli, da je uporabil ponarejene osebne dokumente za najem jahte, ki je izplula iz nemškega Rostocka, s katere naj bi kasneje izvedli napade. Ukrajinec se v Nemčiji sooča s kaznijo do 15 let zapora, če bo spoznan za krivega.

