Ukrajinca, osumljenega sabotaže na Severnem toku, bodo izročili Nemčiji

Potem ko je vrhovno sodišče v italijanski prestolnici 15. oktobra sprva blokiralo njegovo izročitev zaradi težav z nemškim nalogom za prijetje, je po vnovičnem pregledu danes odobrilo izročitev Kuznjecova.

Zgodba se je septembra začela v Bologni, ko je tamkajšnje sodišče prvič odobrilo njegovo izročitev Nemčiji. Vrhovno sodišče je nato zaradi težav z nalogom za prijetje odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno obravnavo. Konec oktobra je pritožbeno sodišče v Bologni vnovič razsodilo, da mora Italija Nemčiji izročiti Kuznjecova, kar je danes potrdilo še vrhovno sodišče.

Po navedbah njegovega odvetnika Nicole Canestrinija bo Kuznjecov v naslednjih nekaj dneh predan Nemčiji. Ne glede na veliko razočaranje Canestrini še vedno verjame v oprostilno sodbo po zaključenem sodnem procesu, navaja AFP.