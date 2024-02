Ukrajincem dobavljali neprimerna vozila za boj z Rusi po napihnjeni ceni

OGLAS

V začetku junija 2023 je nemško ministrstvo za obrambo za časnik Bild potrdilo, da bo Nemčija Ukrajini dobavila dodatnih 66 oklepnikov. Iz naročila so izločili oklepna vozila proizvajalca Rheinmetall, ki so sicer težja in bolj zaščitena. Ministrstvo za obrambo se je zato odločilo za oklepna vozila 4x4 Batt Umg, ki jih proizvaja podjetje Flensburger Fahrzeugbau. Vozila so sicer zasnovali v ZDA, Nemčija pa je ena od držav, ki izdeluje vozila po ameriški licenci.

Dobava oklepnih vozil je Ukrajini, kot kaže, prinesla več težav kot koristi. Po podatkih nemške vlade jih je Ukrajina prejela 48 od napovedanih 66. Precej večja težava pa je njihova neprimernost za delovanje v bojnih razmerah, predvsem na ukrajinskem bojišču. Kot poroča časnik, je problematična predvsem slaba zaščita. Vozila imajo namreč tanek oklep, ki praktično ne ščiti pred topniškim, raketnim in minometnim ognjem, poroča časnik. Oklep zagotavlja samo zaščito pred ročnim strelnim orožjem, zaradi česar naj bi bil povsem neprimeren za aktualne razmere. Z nemškega obrambnega ministrstva so za Bild povedali, da ukrajinska stran pri sklenitvi pogodbe ni potrebovala povečane zaščite. A neimenovan ukrajinski uradnik trdi, da to ne drži. "Seveda bi radi imeli vozila, ki imajo zaščito proti minam," je dejal. Po njegovih besedah jim nemška stran ni ponudila oklepnih vozil z okrepljeno zaščito, čeprav so imeli na voljo težka oklepna vozila Fuchs, ki jih proizvaja Rheinmetall.

