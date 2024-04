'Ukrajincem na bojišču ne primanjkuje poguma, temveč streliva'

"Ukrajinski vojski je s pomočjo zaveznic uspelo osvoboditi polovico ozemlja, ki ga je Rusija zasegla med invazijo. Prav tako je Kijevu uspelo rusko črnomorsko floto potisniti nazaj in s tem omogočiti izvoz žita na svetovne trge," je na novinarski konferenci izjavil Jens Stoltenberg in poudaril, da Ukrajina za nadaljnji boj proti agresorju potrebuje okrepljeno podporo zaveznic.

Ob tem je poudaril, da so zunanji ministri na zasedanju razpravljali predvsem o načrtu za zagotovitev zanesljive in predvidljive pomoči Ukrajini na dolgi rok, da Kijev ne bi bil odvisen od kratkoročne in prostovoljne pomoči zaveznic. Ministri so razpravljali tudi o krepitvi vloge članic Nata pri usklajevanju pomoči in usposabljanju ukrajinskih vojakov.