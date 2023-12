Ukrajinci bi mobilizirali še pol milijona ljudi, Putin pohvalil 'patriotski duh'

Ob tem je zatrdil, da je ukrajinska vojska dosegla veliko zmago v Črnem morju, kjer je uspešno napadala ruske vojaške ladje in zavarovala trgovske poti. "Ruskemu ladjevju je bila odvzeta skoraj popolna prevlada v ukrajinskem Črnem morju," je ocenil ukrajinski predsednik in dodal, da je Rusija poskušala uvesti nadzor nad tem, kaj lahko Ukrajina na tem območju počne oziroma izvaža.

Kijev bo sicer po napovedih ukrajinskega predsednika to zimo od zaveznic dobil dodatne sisteme zračne obrambe patriot. "Obljubil sem, da ne bom razkril števila," je dejal Zelenski in dodal, da je obljubljeno orožje rezultat njegovih nedavnih potovanj v tujino. Minuli teden se je namreč Zelenski najprej mudil v ZDA, nato pa še na Norveškem in Danskem.

Kljub temu po besedah Zelenskega nihče ne ve, kako dolgo bo vojna še trajala. "Celo spoštovani ljudje, naši poveljniki in naši zahodni partnerji, ki pravijo, da je to vojna, ki bo trajala več let, tega ne vedo," je pojasnil. Ob tem je poudaril, da bo Ukrajina vojno lahko končala prej, če bo ohranila svojo odpornost.

"Če bo politika naslednjega predsednika, kdor koli že bo, drugačna do Ukrajine, hladnejša ali bolj ekonomična, mislim, da bodo ti signali zelo močno vplivali na potek vojne," je dejal Zelenski in ocenil, da bi imel nekdanji ameriški predsednik Donald Trump v primeru vrnitve v Belo hišo zagotovo drugačno politiko do Kijeva.

Ukrajinske oblasti ob tem trdijo, da Rusija v zimskem času pripravlja nov niz napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zato želi okrepiti svojo zračno obrambo. Zaradi takšnih napadov je bilo lani več milijonov Ukrajincev med zimo dlje časa brez elektrike.

Putin: Rusija se je pripravljena pogovarjati o Ukrajini

"Ali se tisti ljudje v Ukrajini, v ZDA in v Evropi, ki so agresivni do Rusije, želijo pogajati? No, naj se. Vendar bomo to storili na podlagi naših nacionalnih interesov," je na srečanju ruskega vojaškega vodstva v Moskvi dejal Putin. Poudaril je, da se Rusija ne bo odrekla tistemu, kar je njeno.