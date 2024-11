Ukrajinci branijo trdnjavo Pokrovsk, Rusom se mudi

Rusi se že dlje časa trudijo, da bi razbili ukrajinsko obrambo okoli trdnjave Pokrovsk, ki se nahaja 40 kilometrov severno od kraja Kurakhove. Poznavalci ocenjujejo, da se lahko v primeru, da pade Pokrovsk, sesuje celotna ukrajinska linija v Donecku. V Pokrovsk in njegovo okolico je Ukrajina že pred meseci pripeljala znatne okrepitve in pričakovati je, da bodo boji za strateško in logistično pomembno mesto, ki odpira pot proti reki Dneper, izjemno krvavi in dolgi.

Ukrajinci so tokratni napad odbili. Kolona ruskih vozil se je do območja prebila po eni glavnih cest v smeri vzhod–zahod, iz mesta, ki so ga predtem že zasedli Rusi. Nekaj kilometrov pred krajem Kurakhove pa so naleteli na ukrajinsko minsko polje in obleganje z brezpilotnimi letali ter raketami. Na ruske vojake so ukrajinski droni odvrgli granate, vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski pa je po poročanju Forbsa ob tem dejal: "Mi sledimo, mi vidimo, mi zakurimo." Ob tem je poudaril, da so ukrajinski vojaki spretnejši od ruskih, ki v takih primerih nimajo več možnosti.