Tujina

Ukrajinci zadeli ključne elemente ruske zračne obrambe?

Sevastopol, 18. 12. 2025 18.54

Avtor:
D. S.
Ukrajina napadla Krim

Ukrajinski brezpilotni letalniki dolgega dosega, ki jih upravlja posebna skupina ukrajinske varnostne službe Alfa, naj bi napadli ruske objekte zračne obrambe na vojaškem letališču Belbek na okupiranem Krimu.

Kot so pojasnili pri ukrajinski varnostni službi, so z natančnimi napadi zadeli več ključnih elementov ruske zračne obrambe. Med uničenimi tarčami sta bila dva radarska sistema Nebo-SVU za zaznavanje tarč na dolge razdalje, katerih vrednost je ocenjena med 50 in 85 milijoni evrov vsak, kot poroča ukrajinski spletni portal Pravda.

Poleg tega so, kot navajajo, zadeli tudi radarsko postajo 92N6, sestavni del sistema zračne obrambe S-400 Triumf. Po ocenah je domača cena tega radarja približno 25 milijonov evrov, medtem ko njegova izvozna vrednost dosega približno 50 milijonov dolarjev.

V napadu naj bi uničili tudi protiletalski raketno-topniški sistem Pancir-S2, katerega vrednost na ruskem trgu je ocenjena na približno 10 milijonov evrov, medtem ko njegova izvozna cena znaša približno 16 milijonov evrov.

Zadeli naj bi tudi lovsko letalo MiG-31 s polno bojno obremenitvijo, katerega vrednost je, odvisno od konfiguracije in oborožitve, ocenjena med 25 in 42 milijoni evrov.

Varnostna služba Ukrajine je poudarila, da nadaljuje učinkovite operacije, namenjene uničenju ruskih sistemov zračne obrambe na Krimu, ki varujejo ključne vojaške in logistične objekte ruske vojske na tem območju.

Guverner Sevastopola Mihail Razvozhaev je po poročanju portala Newsweek v objavi na Telegramu zapisal, da je bilo mesto 17. decembra tarča napada ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Povedal je, da je napad odbila zračna obramba, ki je po njegovih besedah sestrelila 11 letanikov.

"Po podatkih reševalne službe Sevastopola ni bil poškodovan noben objekt v mestu," je zaključil.

