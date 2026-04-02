Ukrajinci nad plinovod, ki oskrbuje Srbijo, Madžarsko in Slovaško?

Po navedbah ruskega naftnega velikana Gazprom so trije droni napadli kompresorsko postajo Ruskaja, sicer izhodišče plinovoda, ki zagotavlja izvoz plina po plinovodu TurkStream. Ruske sile so napad preprečile in objekt ni bil poškodovan, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Več evropskih držav, vključno z Madžarsko, Slovaško in Srbijo, prav tako prejema plin prek plinovoda. Rusija je pred tem že večkrat Ukrajino obtožila napadov nanj, nazadnje marca.

Ukrajina se za zdaj na incident ni odzvala. Ukrajina in Rusija sta tekom štiriletne vojne izvedli že več medsebojnih napadov na energetske objekte in infrastrukturo.

V ločenem napadu z droni na naftno rafinerijo je v ruski republiki Baškortostan v bližini meje s Kazahstanom izbruhnil požar, so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile lokalne oblasti.

Po navedbah oblasti so ruske sile sestrelile več dronov, ko so se približevali objektu v mestu Ufa. Razbitine drona so strmoglavile na industrijsko območje, v tovarni je izbruhnil požar. Drug dron je zadel stanovanjsko stavbo v republiki. Smrtnih žrtev ali ranjenih ni bilo.