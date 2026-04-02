Tujina

Ukrajinci nad plinovod, ki oskrbuje Srbijo, Madžarsko in Slovaško?

Moskva/Kijev, 02. 04. 2026 14.52 pred 26 dnevi 2 min branja 12

Avtor:
M.V. STA
Ruski plinovod

Ruske sile so preprečile napad z brezpilotnimi letalniki na del plinovoda TurkStream, ki v Črnem morju povezuje južno Rusijo s Turčijo, je sporočil ruski upravitelj plinovoda Gazprom. V ukrajinskem napadu z dronom na naftno rafinerijo v ruski republiki Baškortostan je izbruhnil požar, v ruskem napadu na Ukrajino pa je ponoči umrla ena oseba.

Po navedbah ruskega naftnega velikana Gazprom so trije droni napadli kompresorsko postajo Ruskaja, sicer izhodišče plinovoda, ki zagotavlja izvoz plina po plinovodu TurkStream. Ruske sile so napad preprečile in objekt ni bil poškodovan, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Več evropskih držav, vključno z Madžarsko, Slovaško in Srbijo, prav tako prejema plin prek plinovoda. Rusija je pred tem že večkrat Ukrajino obtožila napadov nanj, nazadnje marca.

Ukrajina se za zdaj na incident ni odzvala. Ukrajina in Rusija sta tekom štiriletne vojne izvedli že več medsebojnih napadov na energetske objekte in infrastrukturo.

V ločenem napadu z droni na naftno rafinerijo je v ruski republiki Baškortostan v bližini meje s Kazahstanom izbruhnil požar, so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile lokalne oblasti.

Po navedbah oblasti so ruske sile sestrelile več dronov, ko so se približevali objektu v mestu Ufa. Razbitine drona so strmoglavile na industrijsko območje, v tovarni je izbruhnil požar. Drug dron je zadel stanovanjsko stavbo v republiki. Smrtnih žrtev ali ranjenih ni bilo.

V ruskih napadih z droni je medtem v jugovzhodni ukrajinski regiji Dnipropetrovsk umrla ena oseba v kraju Sinelnikove v bližini Dnipra. Ranjeni sta še dve osebi, med njimi 12-letni otrok.

Rusija je ponoči Ukrajino napadla z 172 droni, so sporočile ukrajinske zračne sile, ki so jih 147 prestregle. Eksplozije so ponoči odjeknile tudi na okupiranem ukrajinskem polotoku Krim, medtem ko so ljudje v regijah Herson in Zaporožje zaradi napadov ostali brez elektrike.

V zadnjih dneh je po vsej Ukrajini umrlo še pet ljudi zaradi zakasnjenih eksplozij dronov šahed, ki so iranske izdelave in jih Rusija uporablja v napadih ter so preživeli strmoglavljenje, je na družbenem omrežju Facebook po poročanju Ukrinforma sporočil svetovalec ukrajinskega obrambnega ministra Serhij Beskrestnov. Ob tem je lokalno prebivalstvo pozval, naj se ne približujejo ostankom padlih dronov.

Rusija je sicer v marcu po podatkih ukrajinskih zračnih sil na Ukrajino izstrelila rekordno število dronov, več kot katerikoli drugi mesec od začetka ofenzive leta 2022.

Rusija je prejšnji mesec izstrelila najmanj 6462 dronov dolgega dosega. To je skoraj 28 odstotkov več kot februarja in drugi mesec zapored, ki je zabeležil rast napadov, je AFP navedla v analizi dnevnih poročila ukrajinskih zračnih sil.

V istem obdobju je Rusija izstrelila 138 raket, kar je približno 52 odstotkov manj kot februarja. Ukrajinska obramba je sestrelila skoraj 90 odstotkov vseh dronov in raket, kar je največji odstotek prestreženih izstrelkov od februarja 2025.

