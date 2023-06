Do sto Ukrajincev naj bi prešlo reko Dneper, v Donecku osvobodili še eno vas

Tam se je pojavil posnetek ruskega oklepnika BTR-82A med streljanjem na ukrajinske vojake. Posnetki, ki so se pojavili na Telegramu, prikazujejo tudi prehod ukrajinskih sil s čolni in evakuacijo ruskih vojakov. Z obeh bregov se slišijo glasni poki. Verodostojnosti video posnetkov ni mogoče preveriti.

"Ruska vojska je na območju Antonovega mostu že tretji dan, okrepitve prihajajo. Oborožene ruske sile so se zaradi topovskega ognja nekoliko umaknile, utrpele so izgube," poročajo prek ruskih vojaških kanalov na Telegramu.

Lanskega novembra je iz okupiranega mesta Herson v Ukrajini izstopil še zadnji ruski vojak. Po tem, ko so ruske sile iz mesta umaknile še zadnjo vojaško opremo, so za seboj razstrelile Antonov most, bojna fronta pa se je tako premaknila na reko.

Tri tedne po uničenju jezu Kahovka na jugu Ukrajine se je nivo gladine reke Dneper v regiji Herson delno normaliziral, so danes sporočile lokalne oblasti. Blizu mesta Herson, ki je prestolnica istoimenske regije, so nivo gladine davi izmerili pri 33 centimetrih, kar ustreza meritvam v obdobju pred uničenjem jezu.

A kot prikazujejo sicer nepreverjeni posnetki, naj bi vas v ukrajinske roke znova prešla v nedeljo. "Danes, 25. junija 2023, so borci drugega bataljona 31. mehanizirane brigade osvobodile vas Rivnopol," pove vojak na posnetku, medtem ko skupina njegovih kolegov razobeša ukrajinske zastave. Ruske vojake je označil za orke in povedal, da "bežijo".

Pripadnike ukrajinske vojske v Donecku naj bi danes obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski . Zelenski se je med drugim srečal z vojaki, ki so sodelovali v hudih spopadih na območju mesta Bahmut in nekaterim podelil medalje.

"Predsednik Zelenski se je ustavil na bencinski črpalki v regiji Doneck in spil kavo z vojaki, ki so bili tam na dolžnosti. Zaželel jim je veliko zdravja in sreče," so sporočili iz urada ukrajinskega predsednika, ob tem pa na spletni strani objavili nekaj fotografij srečanja.

Zelenski se je srečal z vojaki in častniki operativne in strateške skupine Horticija, ki deluje na vzhodni ukrajinski fronti. Sestal se je tudi s poveljnikom kopenskih sil, generalpolkovnikom Oleksandrom Sirskim.