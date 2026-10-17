Ukrajinci naj bi z droni sklestili dva ruska helikopterja

Ukrajinski dron naj bi med letom prestregel in uničil ruski helikopter Mi-28NM, v napadu naj bi umrla celotna posadka helikopterja.
"Daljinsko voden dron je letalo prestregel v zraku. Niti helikopter niti njegova posadka nista imela nobene možnosti," je sporočila ukrajinska vojska. Videoposnetek se sicer konča tik pred trkom drona in helikopterja.
Po navedbah nekaterih ukrajinskih medijev naj bi se napad zgodil že konec septembra, a naj bi z objavo zaradi varnostnih razlogov počakali do tega tedna.
Kdaj in kje točno naj bi se napad zgodil, ukrajinska vojska ni razkrila. Analitiki so napad locirali v okolici ruskega Belgoroda, tik ob meji z Ukrajino.
Včeraj so Ukrajinci objavili še en posnetek, ki naj bi dokazoval, da so z droni napadli tudi ruski helikopter Mi-28.
Na posnetku dron trči neposredno v glavni rotor helikopterja, časa in lokacije drugega napada prav tako niso razkrili.
Iz Ukrajine so medtem minulo noč poročali o novih ruskih napadih, v katerih je bil v Hersonu na jugu države ubit en človek. Iz Rusije pa so sporočili, da so sestrelili več deset ukrajinskih dronov, ki so bili usmerjeni proti Moskvi.