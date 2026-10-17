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Ukrajinci naj bi z droni sklestili dva ruska helikopterja

Kijev, 17. 10. 2026 16.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Napad z droni na ruske helikopterje

Ukrajinci so objavili videoposnetke, ki po njihovih navedbah dokazujejo, da so z droni uničili ruska helikopterja. V prvem napadu naj bi umrla celotna posadka helikopterja, posledice drugega napada še niso znane.

Ukrajinski dron naj bi med letom prestregel in uničil ruski helikopter Mi-28NM, v napadu naj bi umrla celotna posadka helikopterja.

"Daljinsko voden dron je letalo prestregel v zraku. Niti helikopter niti njegova posadka nista imela nobene možnosti," je sporočila ukrajinska vojska. Videoposnetek se sicer konča tik pred trkom drona in helikopterja.

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Po navedbah nekaterih ukrajinskih medijev naj bi se napad zgodil že konec septembra, a naj bi z objavo zaradi varnostnih razlogov počakali do tega tedna.

Kdaj in kje točno naj bi se napad zgodil, ukrajinska vojska ni razkrila. Analitiki so napad locirali v okolici ruskega Belgoroda, tik ob meji z Ukrajino.

Včeraj so Ukrajinci objavili še en posnetek, ki naj bi dokazoval, da so z droni napadli tudi ruski helikopter Mi-28.

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Na posnetku dron trči neposredno v glavni rotor helikopterja, časa in lokacije drugega napada prav tako niso razkrili.

Iz Ukrajine so medtem minulo noč poročali o novih ruskih napadih, v katerih je bil v Hersonu na jugu države ubit en človek. Iz Rusije pa so sporočili, da so sestrelili več deset ukrajinskih dronov, ki so bili usmerjeni proti Moskvi.

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Ukrajina Rusija droni helikopter vojna

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