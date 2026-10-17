Ukrajinci naj bi z droni sklestili dva ruska helikopterja

Ukrajinski dron naj bi med letom prestregel in uničil ruski helikopter Mi-28NM, v napadu naj bi umrla celotna posadka helikopterja. "Daljinsko voden dron je letalo prestregel v zraku. Niti helikopter niti njegova posadka nista imela nobene možnosti," je sporočila ukrajinska vojska. Videoposnetek se sicer konča tik pred trkom drona in helikopterja.

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Po navedbah nekaterih ukrajinskih medijev naj bi se napad zgodil že konec septembra, a naj bi z objavo zaradi varnostnih razlogov počakali do tega tedna. Kdaj in kje točno naj bi se napad zgodil, ukrajinska vojska ni razkrila. Analitiki so napad locirali v okolici ruskega Belgoroda, tik ob meji z Ukrajino. Včeraj so Ukrajinci objavili še en posnetek, ki naj bi dokazoval, da so z droni napadli tudi ruski helikopter Mi-28.

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