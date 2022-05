'Ukrajinci nam s svojo krvjo kupujejo čas'

"Bo pa to, kar so storili zdaj, Rusijo bremenilo desetletja. Spoštovanja, odnosov, trgovine ne bo tako enostavno dobiti nazaj," meni Markko Kallonen .

"Mislim, da nihče nima jasnega odgovora na vprašanje, zakaj je Rusija napadla prav zdaj," pravi Kallonen. Čeprav ima njegova država z mogočno sosedo zapleteno zgodovino, ga je invazija – tako kot večino – presenetila. "Morda je Rusija začutila, da je zdaj pravi čas. Evropa je bila nekoliko oslabljena – v Nemčiji se je menjala oblast, Francija je bila pred volitvami. Dodaten razlog pa bi lahko bil, da so ocenili, da je pravzaprav zdaj še zadnji čas in da bo le še težje vstopiti v Ukrajino, ko se bo ta še bolj približala evroatlantskim povezavam," razmišlja. A doda, da je seveda edini, ki ima zares odgovor na to vprašanje - Vladimir Putin osebno. "So pa očitno narobe razumeli, kako enotni in pripravljeni braniti državo so Ukrajinci."

Napad na Ukrajino je pretresel Evropo, svet, predvsem pa najbližjo soseščino, kjer so države začele poglobljeno razmišljati o lastni varnosti. Kakšen je bil pred to vojno odnos med Rusijo in Finsko?

Odvisno od časovnega obdobja. Vse od druge svetovne vojne, ko smo izgubili kose ozemlja, plačati smo morali reparacije, saj smo bili med krivci za konflikt, je šlo večinoma za krmarjenje v zahtevni situaciji. Po eni strani smo se zavedali realnosti po drugi strani pa smo upali, da bo Rusija šla v smeri razvoja liberalne demokracije, kar pa se ni zgodilo.