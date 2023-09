Ukrajinci napadli Krim, zagorela ladjedelnica v Sevastopolu

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ukrajinske vodene rakete poškodovale dve ladji, ki sta bili na popravilu. Zračna obramba je sestrelila sedem raket, uničili pa so tudi vse tri ukrajinske čolne, so dodali na ministrstvu.

Guverner mesta Sevastopol Mihail Razvožajev je medtem na Telegramu zapisal, da je bilo v napadu ranjenih najmanj 24 ljudi.