Ukrajinci napadli ruska skladišča goriva, izbruhnili požari

Guverner ruske regije Rostov Vasilij Golubev je potrdil napade na okrožji Kamensk in Morozovsk, kjer je bilo poškodovanih več skladišč goriva. Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele letališče Morozovsk, tudi tamkajšnje skladišče streliva, kjer so bile shranjene vodene letalske bombe. Tamkajšnje oblasti teh navedb niso komentirale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner Rostova je še povedal, da so zgolj nad to regijo opazili 55 ukrajinskih brezpilotnikov. Po poročanju portala Mash, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, sta bili v tej regiji tarči napadov tudi ruski letalski oporišči Morozovsk in Milerovo.