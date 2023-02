Ukrajinci proti Rusom v sovjetskih helikopterjih, Wagner 'zelo blizu Bahmuta'

Med dvigom helikopterja s tal pilot za trenutek izgubi pogled na obzorje. Nato se zasliši zamolkel pok, iz kabine uzre rjave sledi, ki so jih za seboj pustile rakete. Helikopter se zaradi sile nekoliko nagne. Nato se znova spusti na tla, še pred stikom z zemljo pa izpod repa izstreli še eno skupino raket, ki tarčo ciljajo s pomočjo toplote.

icon-expand Sovjetski helikopterji MI8 na bojišču v Ukrajini FOTO: Profimedia

Tako je videti eden izmed načinov zračnega bojevanja na vzhodu ukrajinske fronte. Rakete po vsej verjetnosti zadenejo ruske vojake, ki se zadržujejo v okolici Bahmuta. Tam že več mesecev potekajo najmočnejši boji. Kot pravijo ukrajinski vojaki, je njihova naloga le, da bi ostali živi. O vojni bodo razmišljali kasneje. A ukrajinski vojaki in letalska posadka v brigadi Sikorski se prav tako soočajo z nevarnostjo. Z ruske strani namreč na njihovo območje letijo rakete zemlja-zrak. Prenosne rakete SAM se pogosto izstreljujejo z rame, do trka s helikopterjem pa potrebujejo le nekaj sekund. Izgube Ukrajine so državna skrivnost, a na bojišču skorajda ni ukrajinskega vojaka, ki med bojem ne bi izgubil vsaj enega prijatelja, so člani brigade dejali novinarjem CNN-a.

icon-expand "Glede na velikansko prednost, ki jo ima Rusija pred Ukrajino v smislu letal in pilotov, smo veseli, da smo še tukaj." FOTO: Profimedia

Letalske enote so pogosta tarča ruskih raket, pa naj bodo v zraku ali na tleh, so tudi dejali med obiskom tajne baze. "Glede na velikansko prednost, ki jo ima Rusija pred Ukrajino v smislu letal in pilotov, smo veseli, da smo še tukaj," menijo, obenem pa dodajajo, da jih neprestani ruski napadi nikakor ne bodo ustavili. "Dobro smo in nikoli se ne bomo prenehali boriti." A da jih rakete vseeno ne zadenejo (oziroma jih zadenejo čim manjkrat), morajo leteti zelo blizu tlom. Zaradi reliefne pokrajine je občutek v helikopterju tak, kot če bi vozil po makadamski cesti. Kot pravita izurjena pilota Sergij in Genadij, jima to ne predstavlja težav. V zrak se namreč podajata že več kot dve desetletji, večji del izkušenj pa sta si v začetku 2000 nabrala z letenjem na misijah v Gazi, Liberiji, Sierri Leone in nad Južnim Sudanom. Izkušnja je bila neprecenljiva, naučila ju je tudi letenja v stresnih in težkih okoliščinah, sta povedala.

icon-expand Tudi Rusi (ponekod) uporabljajo modele Mi-8. FOTO: AP

V zrak se podajo s 'častitljivimi' 30-letnimi helikopterji Mi-8 A oprema v Ukrajini je nekoliko drugačna. V zrak se podajajo s 'častitljivimi' Mi-8, helikopterji, ki so bili izdelani še pred razpadom Sovjetske zveze. Več kot tri desetletja stari helikopterji so poškodovani, mnogi pa tudi zamazani od izpušnih plinov in olja. Pri vzdrževanju stanja jim razmere ne pomagajo. Kljub izkušenim pilotom se namreč zgodi, da se kateri izmed helikopterjev med umikanjem raketam zaleti v drevo. "Porezal sem drevo in poškodoval tri od petih lopatic rotorja," je dejal Sergij. Nevarno blizu frontne črte ni imel veliko izbire. Ali se spustiti na tla ali pa poskušati poleteti proti domu. Odločil se je za slednje in uspelo mu je priti do postaje inženirjev, kjer so mu zamenjali poškodovane dele helikopterja z rezervnimi. Te dobijo iz uničenih zračnih plovil.

icon-expand Ukrajinski helikopterji iz časa Sovjetske zveze Mi-8 FOTO: AP

Ukrajinska vojska sicer nima druge izbire, kot da poskuša iz situacije potegniti najboljše. Opremo dobi tudi z zavzetjem ruskega materiala ali pa zalogami Zahoda. Kljub več pozivom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za rekreativna in druga letala, so jih do sedaj prejeli 'zelo malo'. Peščico helikopterjev Sea King so prejeli od Velike Britanije. A tudi tu gre za zelo star model, ki na Otoku ni več v uporabi. Portugalska vojska je Ukrajini dostavila šest plovil Ka-3211VS ruske izdelave, a naj bi bili vsi v okvari. "Potrebujemo novejše helikopterje, ker imamo letala iz sovjetskega obdobja," je povedal Sergij za CNN. Zaradi slabega stanja svojih helikopterjev so blizu frontne črta postavili več 'postajališč' z gorivom in strelivom. "Kaj več lahko naredimo?" se sprašujejo.

'Naše glavno orožje je boljša motivacija od Rusov' Kot dodajajo, tako njihovo glavno orožje ostaja boljša motivacija od Rusov. "Vse, kar imamo, so spretni piloti, ki letijo s starimi plovili," se je strinjal tudi mlajši član pilotske ekipe Jurij. Meni, da bi svoje naloge opravljali veliko bolj učinkovito, če bi bila nekoliko bolj spretna (torej novejša) tudi plovila. Prav tako bi bilo manj žrtev, ocenjuje vojak.

icon-expand Sovjetski helikopterji Mi-8 na bojišču v Ukrajini, opremljeni s strelivom. FOTO: Profimedia

Mi-8 so bili zasnovani kot transportni helikopterji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, zdaj pa so za namene bojevanja opremljeni z raketami. Za razliko od sodobnih ali celo sovjetskih jurišnih helikopterjev nimajo oklepa za zaščito pilotov, prav tako nimajo sofisticiranih sistemov streljanja. Uporaba raket tako temelji na upanju in izkušnjah."Rusi nas lahko najdejo z več kot 30 kilometrov razdalje. Imamo sicer radar, a se včasih skrijejo za hribe," je še izpostavil Jurij.

Prigožin trdi, da so plačanci zavzeli mesto blizu Bahmuta V okolici Bahmuta je sicer že več mesecev napeto tudi na tleh. V petek je vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin sporočil, da so njegove enote zavzele vas Paraskovijivka v bližini mesta Bahmut v ukrajinski regiji Doneck. Rusko obrambno ministrstvo zavzetja vasi še ni potrdilo. "Kljub hudim izgubam in krvavim spopadom je vas Paraskovijivka v celoti pod nadzorom Wagnerjevih enot," je dejal Prigožin. Ruske sile so tako korak bližje zavzetju mesta Bahmut, ki je že več mesecev v središču hudih spopadov v skoraj letu dni trajajoči ruski ofenzivi v Ukrajini.

icon-expand Vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin FOTO: AP