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Ukrajinci razmišljajo o legalizaciji pornografije, da bi financirali vojno

Kijev, 06. 09. 2026 16.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Onlyfans

Ukrajina razmišlja o legalizaciji in obdavčitvi pornografije. S tem si obetajo do 21,5 milijona evrov pobranega davka, ki bi ga namenili vse večjim obrambnim potrebam zaradi vojne z Rusijo.

Po poročanju časnika Wall Street Journal Ukrajina razmišlja o legalizaciji in obdavčitvi pornografije. Predlog zakona, ki bi v Ukrajini legaliziral pornografijo, čaka na drugo obravnavo v parlamentu, potem ko je julija prestal prvo glasovanje. Podporniki predlog predstavljajo kot način, kako že obstoječo dejavnost vključiti v davčni sistem v času, ko se Kijev sooča z ogromnimi vojnimi izdatki. Pri tem bi upoštevali tudi spletne aktivnosti, kot je denimo objavljanje na platformah za odrasle, kot je OnlyFans.

OnlyFans
OnlyFans
FOTO: Shutterstock

Takšna obdavčitev bi letno prinesla do 21,5 milijona evrov, kar pa je še vedno kaplja v morje v primerjavi s približno 103,3 milijardami evrov, ki jih Ukrajina vsako leto potrebuje za obrambo. Kljub temu poslanci ocenjujejo, da bi s tem svežim prilivom lahko financirali približno 30.000 dronov.

Ukrajina že ima precejšnje število takšnih spletnih ustvarjalcev vsebin za odrasle, ki delujejo v pravno negotovem okolju. Podatki davčnih organov kažejo, da je 7.900 Ukrajincev leta 2023 prek OnlyFansa zaslužilo več kot 112,7 milijona evrov, kar pomeni več milijonov evrov potencialnih davčnih obveznosti.

Sedanja zakonodaja v Ukrajini pomeni problem pri pobiranju tovrstnih davkov. Proizvodnja in distribucija pornografije sta namreč nezakoniti, zato se lahko ljudje, ki prijavijo prihodke iz te dejavnosti, izpostavijo kazenskemu pregonu. Takšno stanje je nekatere Ukrajince spodbudilo tudi k delovanju iz tujine, s čimer se morebitni davčni prihodki iz 'vročih spletnih vsebin' preusmerjajo v druge države.

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