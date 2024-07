Ukrajinci s Teslinimi baterijami do električne energije

V majhni garaži na obrobju Kijeva se je skupina mehanikov ukvarjala z že razbitim, starim avtomobilom znamke Tesla in mu jemala dele. A ne zato, da bi avtomobil v času popravili, temveč so skušali odstraniti njegovo baterijo v upanju, da jo bodo kasneje uporabili za elektriko v svojih domovih ali podjetjih. In ta način je eden izmed nešteto načinov, s katerimi se Ukrajinci odzivajo na redne izpade električne energije, poroča Financial Times.

Ukrajinski poslovnež, ki predeluje baterije, je za FT pojasnil, da je iz ene Tesle mogoče izdelati do 12 baterijskih sistemov. Stara Tesla, vključno s stroški dostave iz ZDA, stane okoli 10.000 evrov, to pa potem spremenijo v baterije in preostale dele prodajo.