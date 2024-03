Ukrajinci se bodo lahko poročili tudi prek video povezave

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Petletni fantek stopi do moškega na plaži: ''Stric, kaj počneš?'' ''Na dopustu sem.'' ''Ali je tisti mercedes tamle tvoj?'' ''Seveda.'' ''Kje pa živiš?'' ''V mestu, v veliki hiši.'' ''Pa dobro zaslužiš?'' ''Zelo dobro.'' ''Kje pa imaš ženo in otroke?'' ''Nimam.'' Fantek se obrne in zakliče: ''Mami, kaj si rekla, da naj ga še vprašam?''